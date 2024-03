Exane AM recrute un gérant de DNCA

Exane Asset Management vient de recruter Mathieu Picard au sein de son équipe de gestion en tant que gérant spécialisé dans les secteurs de l’industrie, la construction et les biens de consommation.

Avant de rejoindre Exane AM, Mathieu Picard était responsable de la gamme de fonds de performance absolue chez DNCA Finance.

L’arrivée de ce gérant intervient après plusieurs autres recrutements : Cyril Bertrand, sur les secteurs de la consommation, des business services et des médias, Vincent Résillot, sur la chimie et la construction, Pierre-Marie Gérez, sur l’assurance et les services financiers, et Bartlomiek Szabat-Iriaka, sur la santé.

Laurence Marchal