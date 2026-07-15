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Exail va livrer trois systèmes légers de lutte contre les mines en Europe
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 18:11

Le groupe tricolore spécialisé dans la robotique et les drones sous-marins renforce sa présence dans la guerre des mines avec une nouvelle référence pour ses solutions de drones légers destinées aux opérations en eaux peu profondes.

Exail Technologies, qui passera bientôt sous le contrôle de Thales, annonce ce soir avoir remporté un contrat auprès d'une marine européenne pour la fourniture de trois systèmes légers de drones de lutte contre les mines, déployables depuis des embarcations pneumatiques semi-rigides.

Chaque système repose sur la technologie UMIS (Unmanned MCM Integrated System, système intégré de lutte contre les mines par drones) et associe des drones sous-marins d'identification SEASCAN à des drones consommables de neutralisation K-STER.

L'ensemble pourra être exploité par un équipage de trois personnes et intervenir en eaux très peu profondes ou dans des zones où les infrastructures sont limitées.

Exail souligne que ce contrat, bien que plus modeste que les programmes remportés ces dernières années, constitue une nouvelle référence pour ses systèmes de drones légers. Le groupe estime que cette commande renforce sa position dans la lutte contre les mines sous-marines et élargit son marché adressable grâce à une offre adaptée à différents besoins opérationnels.

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