Exail: une acquisition dans le domaine des lasers

(CercleFinance.com) - Opérant depuis de nombreuses années dans le secteur de la photonique au sein de son segment technologies avancées, Exail Technologies annonce l'acquisition de la société Leukos, spécialisée dans le domaine des lasers, dont les lasers supercontinuum.



Employant une vingtaine de collaborateurs, cette entreprise française génère un chiffre d'affaires annuel d'environ trois millions d'euros, avec une marge d'EBITDA proche de celle du groupe Exail. Son acquisition est financée par de la trésorerie disponible.



Leukos se spécialise depuis plusieurs années dans le développement de produits à haute densité technologique, tels que des micro-lasers impulsionnels, des sources laser supercontinuum, et des lasers ultrabrefs dans le moyen infrarouge.



'Bien que de taille modeste, cette opération ouvre la voie à d'importantes synergies technologiques et commerciales pour le groupe en associant les compétences de Leukos avec ses expertises dans les fibres spéciales et les systèmes optiques intégrés', affirme Exail.





