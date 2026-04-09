Exail Technologies-Une nouvelle commande d'un drone DriX O-16 par OMS Group

information fournie par Reuters • 09/04/2026 à 17:37

Exail Technologies SA EXA.PA :

* EXAIL TECHNOLOGIES SA - ANNONCE UNE NOUVELLE COMMANDE DE DRONE DE SURFACE TRANSOCÉANIQUE DRIX O-16 PAR OMS GROUP

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(Rédaction de Gdansk)