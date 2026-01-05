Exail Technologies signe une commande d’environ €40 mlns pour plusieurs centaines de drones K-STER

Exail Technologies SA EXA.PA :
* LA SIGNATURE D'UNE COMMANDE IMPORTANTE DE PLUSIEURS CENTAINES DE DRONES DE NEUTRALISATION DE MINES K-STER, À DESTINATION DE PLUSIEURS MARINES
* LA COMMANDE, D'UN MONTANT D'ENVIRON 40 MILLIONS D'EUROS
* LA DEUXIÈME PLUS GROSSE COMMANDE DE DRONES K-STER JAMAIS ENREGISTRÉE
* LA PRODUCTION DES K-STER SERA ASSURÉE SUR LE SITE D'OSTENDE (BELGIQUE)
Texte original nACT95738 Pour plus de détails, cliquez sur EXA.PA
(Rédaction de Gdansk)
