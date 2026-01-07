 Aller au contenu principal
Exail Technologies signe deux contrats pour son drone Drix H-9
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 07:32

Exail Technologies SA EXA.PA :

* ANNONCE LA SIGNATURE DE DEUX CONTRATS POUR SON DRONE DE SURFACE DRIX H-9

* L'ANNÉE 2026 S'ANNONCE AINSI PROMETTEUSE, AVEC DES NOUVEAUX CONTRATS ACTUELLEMENT EN PHASE DE FINALISATION POUR DES DRONES DE SURFACE

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
95,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
