information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 07:32

Exail Technologies signe deux contrats pour son drone Drix H-9

Exail Technologies SA EXA.PA :

* ANNONCE LA SIGNATURE DE DEUX CONTRATS POUR SON DRONE DE SURFACE DRIX H-9

* L'ANNÉE 2026 S'ANNONCE AINSI PROMETTEUSE, AVEC DES NOUVEAUX CONTRATS ACTUELLEMENT EN PHASE DE FINALISATION POUR DES DRONES DE SURFACE

(Rédaction de Gdansk)