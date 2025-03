Exail Technologies: projet déminage choisi pour l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du Fonds Ukraine visant à soutenir la résilience économique du pays, Exail Technologies indique que son projet 'déminage' a été sélectionné parmi les 19 lauréats retenus sur les plus de 70 candidatures reçues lors de l'appel à projets.



Comprenant des drones sous-marins et des drones terrestres, ainsi que la formation du personnel ukrainien, ce projet a été présenté en partenariat avec la société française Géomines. Il représente 14,6 millions d'euros au total et s'étalera jusqu'en 2026.



Le Fonds Ukraine, doté de 200 millions d'euros, est une initiative du gouvernement français. Les projets choisis par le gouvernement ukrainien répondent aux besoins les plus urgents dans des secteurs clé tels que l'énergie, la santé, l'eau ou le déminage.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 30,70 EUR Euronext Paris -3,15%