Exail Technologies: nouveau contrat pour un DriX 0-16 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Exail Technologies indique avoir signé un nouveau contrat pour la fourniture d'un drone de surface DriX transocéanique pour une application civile auprès d'un acteur institutionnel européen, un client déjà équipé de plusieurs drones du groupe.



'La satisfaction du client dans l'utilisation des solutions du groupe l'amène aujourd'hui à renforcer ses capacités opérationnelles avec le modèle de DriX 0-16, le plus grand drone de la gamme d'Exail', explique-t-il, ajoutant que ce contrat représente un montant significatif.



Intégré dans la flotte du client aux côtés des autres drones déjà opérationnels, ce DriX O-16 fournira des cartographies haute résolution des fonds marins ainsi qu'une surveillance précise de l'environnement dans des conditions maritimes complexes.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 33,7000 EUR Euronext Paris -0,30%