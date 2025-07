Exail Technologies: le titre monte, Berenberg voit un 'trésor caché' information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 12:07









(CercleFinance.com) - L'action Exail Technologies figure jeudi matin parmi les plus fortes hausses du marché parisien, soutenu par une note des analystes de Berenberg, qui ont entamé la couverture de la valeur avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 125 euros.



A 12h00, le titre progresse de 5,4%, à comparer avec une hausse de 0,7% pour l'indice CAC Mid & Small.



Qualifiant Exail de 'trésor caché sous les mers', Berenberg explique que cette entreprise familiale spécialisée dans la robotique maritime autonome et les systèmes de navigation inertielle est devenue un leader intégré dans les systèmes robotiques sous-marins, civils et militaires grâce à l'acquisition stratégique d'iXBlue en 2022.



Ce positionnement lui permet de bénéficier directement de l'augmentation des budgets de défense dans le monde, notamment pour les équipements autonomes, estime le bureau d'études dans sa note.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 93,4000 EUR Euronext Paris +5,42%