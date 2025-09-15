 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Exail Technologies-Le CA en hausse de 35% grâce aux commandes générées l’an passé
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 18:04

Exail Technologies SA EXA.PA :

* DES PRISES DE COMMANDES RECORD : PLUS DE 600 MEUR AU S1 2025

* 612 MLNS EUR DE NOUVELLES COMMANDES AU S1 2025 ET UN CARNET DE COMMANDES DE 1,1 MD EUR

* 155 MLNS D'EUROS DE DETTE NETTE À FIN JUIN 2025

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE S'ÉTABLIT À 14 MLNS EUR, EN PROGRESSION PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE

Texte original nACT93992 Pour plus de détails, cliquez sur EXA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

