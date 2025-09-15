Exail Technologies-Le CA en hausse de 35% grâce aux commandes générées l’an passé

Exail Technologies SA EXA.PA :
* DES PRISES DE COMMANDES RECORD : PLUS DE 600 MEUR AU S1 2025
* 612 MLNS EUR DE NOUVELLES COMMANDES AU S1 2025 ET UN CARNET DE COMMANDES DE 1,1 MD EUR
* 155 MLNS D'EUROS DE DETTE NETTE À FIN JUIN 2025
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE S'ÉTABLIT À 14 MLNS EUR, EN PROGRESSION PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE
