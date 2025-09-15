EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Résultats du 1er semestre 2025 : forte croissance des revenus, croissance plus importante de l'EBITDA courant

Communiqué de presse

Paris, 15 septembre 2025 à 18h

Chiffres clés du 1 er semestre 2025

Des prises de commandes record : plus de 600 M€ au 1 er semestre 2025,

: plus de 600 M€ au 1 semestre 2025, Des revenus en forte croissance de +35%,

de +35%, Une croissance plus forte de l'EBITDA courant : +45%, dont +54% dans le segment Navigation & Robotique maritime,

+45%, dont +54% dans le segment Navigation & Robotique maritime, Une capacité d'autofinancement en hausse : 40 M€, en hausse de 48%,

40 M€, en hausse de 48%, Un désendettement marqué, avec une amélioration de la dette nette [1] de 34 M€ sur 12 mois.

Exail Technologies a généré une très forte croissance au 1 er semestre 2025 sur l'ensemble de ses indicateurs. Les revenus ont progressé de +35%, notamment grâce aux prises de commandes importantes générées l'an passé (451 M€ en 2024), la montée en puissance des programmes de robotique maritime et l'augmentation du rythme de production des équipements de navigation. L'activité commerciale a accéléré ce semestre avec 612 M€ de nouvelles commandes, dont un nouveau programme d'envergure de plusieurs centaines de millions d'euros.

D'autres processus pour des commandes potentielles pour l'application de lutte contre les mines ont progressé ce semestre. Elles concernent à la fois de nouveaux clients qui souhaitent s'équiper, des besoins complémentaires importants pour des clients existants ainsi que la reprise de processus antérieurs qui avaient pu être décalés. Certaines d'entre elles pourraient être signées prochainement.

La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'EBITDA courant, qui progresse notamment de plus de 2 points dans le principal segment Navigation & Robotique maritime. Cette amélioration de la profitabilité a permis une forte progression de la capacité d'autofinancement qui, combinée à la bonne maîtrise du BFR et des capex, permet la poursuite de la trajectoire de désendettement.

Ces bons résultats sont la conséquence directe du dynamisme commercial et des efforts opérationnels amorcés il y a plusieurs années. Ils n'intègrent pour l'instant quasiment aucun effet positif des nouvelles tendances dans le secteur de la défense. Ces nouvelles tendances devraient alimenter la croissance des cinq prochaines années. Le début d'année 2025 a révélé de nouvelles opportunités pour Exail Technologies pour le futur, portées par l'augmentation rapide des budgets de défense. Le groupe se distingue aujourd'hui comme l'un des leaders dans des domaines stratégiques en forte croissance : les systèmes de drones maritimes et les équipements critiques de navigation.

Compte de résultat du 1 er semestre 2025

Les comptes consolidés présentés ci-dessous ont été arrêtés par le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 15 septembre 2025. Les comptes ont fait l'objet d'une revue par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission. Les états financiers sont disponibles en annexe du présent communiqué.

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Var

M€ Var.

% Prise de commandes 612 162 +450,2 +279% Carnet de commandes à fin de période 1 100 630 +471 +75% Chiffre d'affaires 220 163 +58 +35% EBITDA courant [2] 44 30 +14 +45% Marge d'EBITDA courant (%) 20% 19% +1 pts +1 pts Résultat d'exploitation 2 29 17 12 +68% Autres éléments du résultat opérationnel -14 -13 -1 +9% Résultat opérationnel 14 4 10 +272% Charges et produits financiers -12 -12 0 -2% Impôts 1 4 -3 n.a Résultat net des activités non poursuivies 0 0 0 n.a Résultat net consolidé 3 -5 7 n.a

220 M€ de revenus, en progression de +35%

Exail Technologies a généré une croissance des revenus remarquable au 1 er semestre 2025, en progression de +35%. Cette performance est le résultat combiné de :

la montée en puissance des programmes de robotique maritime , avec l'entrée en phase de livraison du programme belgo-néerlandais et le démarrage des contrats signés l'an passé (France, EAU, etc.) ;

, avec l'entrée en phase de livraison du programme belgo-néerlandais et le démarrage des contrats signés l'an passé (France, EAU, etc.) ; l'accélération des ventes de drones de surface DriX avec de nouveaux succès pour des applications de défense en complément des usages civils ;

avec de nouveaux succès pour des applications de défense en complément des usages civils ; les livraisons de systèmes de navigation , qui progressent une nouvelle fois ce semestre, de près de 20%, grâce à l'augmentation rapide des capacités de production ;

, qui progressent une nouvelle fois ce semestre, de près de 20%, grâce à l'augmentation rapide des capacités de production ; un effet de base favorable (le 2 ème trimestre 2024 avait été perturbé par l'activité commerciale intense du début d'exercice 2024).

Un communiqué dédié au chiffre d'affaires et aux commandes du 1 er semestre 2025 a été publié le 23 juillet 2025 ( lien vers le communiqué ).

44 M€ d'EBITDA courant

La profitabilité du groupe s'est améliorée au 1 er semestre 2025, avec une croissance de l'EBITDA courant plus rapide que celle des revenus, de +45%. Ainsi, la marge d'EBITDA courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au 1 er semestre 2024 et s'établit à 20%.

EBITDA courant et résultat d'exploitation par segment [3]

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Var

M€ Variation

% Navigation

& Robotique maritime Chiffre d'affaires 171 124 46 +37% EBITDA courant 37 24 13 +54% Marge d'EBITDA courant (%) 22% 19% - +2,3 pts Résultat d'exploitation 28 17 11 64% Technologies avancées Chiffre d'affaires 56 44 12 +27% EBITDA courant 8 7 1 +7% Marge d'EBITDA courant (%) 14% 16% - -2,5 pts Résultat d'exploitation 5 4 1 22%

L'amélioration de la profitabilité du Groupe provient essentiellement du segment Navigation & Robotique maritime, grâce à l'augmentation de son EBITDA courant de +54%. Cette évolution s'explique par un accroissement du volume d'activité en robotique, lié à la multiplication des contrats en cours d'exécution. L'entrée en phase de livraison, étape critique du programme belgo-néerlandais, induit une charge d'activité plus importante. L'usine d'assemblage de drones à Ostende augmente en conséquence progressivement son rythme de production. La profitabilité générée par les ventes de systèmes de navigation progresse également grâce à la gestion efficace des flux de production dans un contexte de croissance soutenue.

La profitabilité du segment Technologies avancées est en retrait en raison d'un mix produit moins favorable sur la période et des perturbations induites par le déménagement d'une partie des activités photoniques vers un nouveau site plus grand. Ce mouvement, désormais finalisé, a permis de regrouper des équipes et d'augmenter les capacités de production sur des produits en forte demande, tels que les systèmes photoniques intégrés.

Résultat opérationnel

Les dotations aux amortissements et provisions représentent 15 M€ au 1 er semestre 2025, ce qui amène le résultat d'exploitation à 29 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel représentent une charge de 14 M€, essentiellement sans impact sur la trésorerie. Ils comprennent notamment 9 M€ d'amortissements d'actifs reconnus à la juste valeur en application de la norme IFRS 3R, 2,8 M€ liés aux plans en actions d'intéressement et de rétention des collaborateurs et 1,8 M€ de coûts de restructurations.

En conséquence, le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 14 M€, en progression par rapport à l'année dernière.

Coût de l'endettement financier : 12 M€, majoritairement sans effet sur la trésorerie

Le coût de l'endettement financier net comptabilisé est de 12 M€, dont seulement 4,9 M€ de paiement d'intérêts bancaires qui ont généré un décaissement. Cette part est en nette baisse par rapport à l'an passé, de près de 20%, grâce au désendettement et à la variation des taux d'intérêt. Le solde de la charge financière est lié aux obligations détenues par ICG dont les intérêts sont capitalisés et donc sans effet sur la trésorerie.

Au global, le résultat net s'établit à 3 M€.

Une génération de trésorerie opérationnelle en hausse

En conséquence directe de l'amélioration de la profitabilité, Exail Technologies a généré une capacité d'autofinancement de 40 M€, en hausse de +48%. Le besoin en fonds de roulement (BFR) a augmenté de 14 M€ au 1 er semestre 2025, un niveau contenu marquant la bonne maîtrise de la trésorerie du groupe, le 1 er semestre étant traditionnellement beaucoup plus défavorable en termes d'évolution du BFR.

Les capex sont en légère baisse d'un million sur le semestre, représentant 14 M€. Cette diminution provient d'une légère baisse des dépenses de R&D capitalisées dans l'activité de Robotique maritime en raison d'une part plus importante de R&D financée par de nouveaux clients.

Endettement financier : 155 M€ de dette nette 4 à fin juin 2025

La dette nette du groupe, excluant les obligations ICG [4] , est donc stable par rapport à fin décembre 2024 (elle s'établissait à 153 M€) et en très nette baisse sur les 12 derniers mois (-34 M€). Le Groupe détient par ailleurs 2,6% d'autocontrôle dont la valeur a considérablement augmenté depuis la fin de l'exercice 2024, s'élevant désormais à 45 M€ (contre 8 M€ à fin décembre 2024). Ajustée de l'autocontrôle, la dette nette (hors ICG) s'élèverait à 110 M€.

L'évolution de la dette sur 12 mois montre bien, au-delà des variations saisonnières, la poursuite de la trajectoire de désendettement du Groupe.

Perspectives

612 M€ de nouvelles commandes au 1 er semestre 2025 et un carnet de commandes de 1,1 Md€

Les prises de commandes ont atteint un niveau record au 1 er semestre, en progression de +279%. Cette performance provient notamment des contrats de lutte contre les mines signés depuis le début de l'année. La société a notamment remporté un second programme de plusieurs centaines de millions d'euros pour fournir des systèmes robotisés UMIS ( lire le communiqué dédié ). Ce programme a débuté au mois de juillet 2025.

Dans le même temps, les ventes de systèmes de navigation continuent de progresser à un rythme soutenu, portées à la fois par le secteur de la défense et les applications civiles. Les applications de défense terrestre et aéroterrestre constituent l'un des vecteurs de croissance importants du trimestre : dans ce marché en forte croissance, Exail gagne des parts de marchés grâce à sa maîtrise de la technologie de gyroscopes à fibre optique, qui équipent de plus en plus de véhicules ainsi que des drones aériens tactiques. L'autre moteur de croissance provient des opérations maritimes civiles, tirées notamment par l'activité croissante en mer du Nord dans le domaine des énergies marines et des constructions offshores.

Evolution des prises de commandes (voir pdf)

Lutte contre les mines sous-marines : Exail vise d'établir un standard de marché

Exail a remporté près de 550 M€ de commandes pour cette application au cours des 12 derniers mois, avec un taux de succès de 100% sur les appels d'offres sur lesquels la société s'est positionnée.

Au cours du 1 er semestre 2025, outre le programme majeur de plusieurs centaines de millions d'euros, le système de drones UMIS a été sélectionné par la marine indonésienne, qui s'équipera ainsi de systèmes de dernière génération [5] . Une autre marine d'Asie-Pacifique a également choisi le groupe pour fournir plusieurs systèmes de drones MIDS ( Mine Identification and Disposal Systems). La capacité d'Exail de proposer des systèmes de drones complets et combat-proven de lutte contre les mines a joué un rôle clé dans la prise de décision de ces marines. Le groupe est aujourd'hui la seule société au monde dans cette position.

Ces commandes représentent plusieurs centaines de drones au total. Ils seront assemblés dans l'usine d'Ostende, dédiée aux systèmes de drones UMIS, qui monte progressivement en puissance. Une courte vidéo illustre les capacités de production de ce site : lien vers la vidéo .

De nombreux autres processus de renouvellement des capacités de lutte contre les mines sont en cours dans le monde. Ils représentent près de 3 Md€ de nouvelles commandes potentielles sur lesquelles le groupe se positionne. Certaines d'entre elles ont connu des avancées au cours du 1 er semestre et pourraient être signées prochainement . Elles concernent à la fois de nouveaux clients qui souhaitent s'équiper, des besoins complémentaires importants pour des clients existants ainsi que la reprise de processus antérieur qui avaient pu être décalés.

Des avancées dans les nouveaux marchés de drones maritimes pour la défense

Le début d'année 2025 a révélé de nouvelles opportunités majeures pour Exail Technologies pour le futur, portées par l'augmentation rapide des budgets de défense. Le développement de concepts opérationnels mettant en œuvre des flottes de drones s'accélère dans la plupart des marines mondiales afin de compléter ou remplacer des navires traditionnels. Ces missions concernent la surveillance, la maîtrise de l'environnement marin ou encore la détection de menaces. Exail a remporté des premiers contrats durant les derniers trimestres portant sur ces nouvelles applications, dont :

la première vente d'une flotte de cinq drones de surface DriX pour des missions ISR (Inspection, Surveillance, Reconnaissance) à une marine européenne ;

la première vente d'un nouveau modèle de drone DriX longue portée pour une application de défense, auprès d'une autorité hydrographique mondiale de premier plan ;

l'an passé, la vente à la marine française d'un drone sous-marin grands fonds, capable d'évoluer à 6 000 mètres de profondeur.

A travers les nombreux exercices navals organisés par différentes marines, Exail réalise régulièrement des démonstrations des capacités de ses drones de surface et sous-marins. Un nouvel exercice OTAN dédié aux solutions dronisées, REPMUS, se tient en ce mois de septembre au Portugal. Exail déploie à cette occasion le nouveau modèle de drone de surface DriX transocéanique, disposant d'une autonomie en mer allant jusqu'à 30 jours.

Ces exercices permettent au groupe de mettre en avant son leadership technologique dans le domaine des systèmes de drones maritimes et génèrent des intérêts marqués de la part de plusieurs potentiels clients. De nouvelles ventes de drones de surface pourraient ainsi se concrétiser à court-terme.

Objectifs 2025

Fort de ses succès commerciaux, d'un carnet de commandes s'établissant à 1,1 Md€ à fin juin 2025 et des tendances commerciales structurellement porteuses, Exail Technologies se montre confiant quant à sa capacité à maintenir une croissance soutenue dans les années à venir.

Pour 2025, Exail Technologies confirme ses objectifs : une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.

Entrée d'Exail Technologies dans l'indice SBF120

Grâce à la hausse de la capitalisation boursière et de la liquidité du titre (qui été multipliée de plus de 20 fois en capitaux échangés par rapport à l'an passé), Exail Technologies annonce son entrée dans l'indice SBF 120. Le SBF 120 est l'un des principaux indices de la Bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris. Ce changement sera effectif à partir du lundi 22 septembre.

Prochaines communications financières

22 octobre 2025 : activité du 3 ème trimestre.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

ANNEXES

Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA courant : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

Résultat d'exploitation : résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Dette nette : Dettes financières diminuées des liquidités, hors dette de loyers IFRS 16.

Dette nette hors ICG : dette nette en excluant la valeur des obligations ICG, qui ne génèrent pas de décaissement de trésorerie avant leur maturité et ne sont pas prises en compte dans le calcul des covenants

Dette nette ajustée : dette nette hors ICG diminuée de la valeur de l'autocontrôle.

Compte de résultat S1 2025

(en milliers d'euros) S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires 220 305 162 625 Production immobilisée 10 488 12 450 Production stockée 4 607 13 227 Autres produits de l'activité 13 625 11 599 Achats consommés et charges externes (116 674) (93 646) Charges de personnel (87 765) (74 452) Paiements en actions (2 807) (3 015) Impôts et taxes (2 195) (1 908) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (15 359) (13 377) Dotations aux amortissements d'incorporels à la juste valeur (9 150) (9 161) Autres produits et charges d'exploitation 1 507 473 Autres éléments du résultat opérationnel (2 424) (1 012) RÉsultat opÉrationnel 14 159 3 804 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (11 891) (12 741) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 252 141 Coût de l'endettement financier net (a) (11 639) (12 599) Autres produits financiers (b) 375 393 Autres charges financières (c) (806) (58) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (12 070) (12 265) Impôt sur le résultat 582 3 661 RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies 2 671 (4 800) Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 2 671 (4 800) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 1 312 (3 476) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 1 359 (1 324) Nombre moyen d'actions en circulation 16 966 087 17 008 518

Etat de la situation financière consolidée - Actif

(en milliers d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 Actifs non courants 517 386 518 906 Écarts d'acquisition 145 755 145 755 Autres immobilisations incorporelles 265 316 271 005 Immobilisations corporelles 51 120 50 753 Droits d'utilisation 42 052 38 125 Autres actifs financiers 11 406 11 391 Actifs d'impôt différé 147 134 Autres actifs non courants 1 590 1 744 Actifs courants 380 940 312 714 Stocks nets 85 170 78 820 Créances clients nettes 50 134 64 285 Actifs sur contrats 143 700 63 151 Autres actifs courants 40 058 30 914 Actifs d'impôt exigible 28 980 22 471 Autres actifs financiers courants 1 628 2 796 Trésorerie et autres équivalents 31 272 50 277 Actifs destinés à la vente - - Totaux de l'actif 898 326 831 620

Etat de la situation financière consolidée - Passif

(en milliers d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 Capitaux propres (part du groupe) 112 856 119 925 Intérêts minoritaires 85 071 84 138 Passifs non courants 377 856 377 182 Provisions long terme 6 411 6 402 Dettes financières à long terme – part à plus d'un an 261 125 269 173 Dettes de loyer – part à plus d'un an 35 657 32 422 Passifs d'impôts différés 36 795 39 250 Engagements d'achats de titres de minoritaires 34 210 26 276 Autres passifs non courants 3 659 3 659 Passifs courants 322 544 250 375 Provisions court terme 8 296 7 720 Dettes financières à long terme – part à moins d'un an 35 829 39 024 Dettes de loyer – part à moins d'un an 8 661 8 075 Autres passifs financiers courants 2 049 2 927 Dettes fournisseurs d'exploitation 64 470 49 292 Passifs sur contrats 114 729 61 418 Autres passifs courants 88 085 81 711 Passifs d'impôt exigible 424 208 Passifs destinés à la vente - - Totaux du passif 898 326 831 620

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) S1 2025 S1 2024 RÉsultat net des activitÉs poursuivies 2 671 (4 800) Charges et produits calculés 26 203 23 460 Plus et moins-values de cessions (236) (689) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - - CapacitÉ D'AUTOFINANCEMENT ( avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 28 638 17 971 Charge concernant l'endettement financier net 11 639 12 599 Charge d'impôt (582) (3 661) CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 39 695 26 909 Impôts versés (264) (420) Variation du besoin en fonds de roulement (14 419) (3 720) Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) 25 012 22 770 Opérations d'investissement Décaissement/acquisition d'immobilisations incorporelles (8 681) (11 140) Décaissement/acquisition d'immobilisations corporelles (5 762) (5 007) Encaissement/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 511 742 Investissements financiers nets des cessions 180 (234) Trésorerie nette/acquisitions et cessions de filiales (399) 250 Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (14 151) (15 390) Opérations de financement Augmentations de capital ou apports - - Dividendes versés - (251) Autres opérations portant sur le capital (1 636) (2 452) Encaissements provenant d'emprunts 8 59 370 Remboursements d'emprunts (17 792) (13 183) Remboursements des dettes de loyers (4 651) (3 768) Coût versé de l'endettement financier net (4 868) (6 134) Autres flux de financement (745) (804) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (29 683) 32 779 Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies (D= A+B+C) (18 821) 40 158 Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - - Incidence des variations de taux de change (162) 45 TrÉsorerie à l'ouverture 50 236 25 538 Variation de trésorerie (18 821) 40 158 Trésorerie des activités non poursuivies - - TrÉsoRerie à la clôture 31 253 65 741

Information sectorielle – 1 er semestre 2025

(en milliers d'euros) Navigation et robotique maritime Technologies avancées Structure IFRS 16

et IFRS 2 Elim. Consolidé Carnet de commandes début de période - - - - - 708 392 Carnet de commandes fin de période - - - - - 1 100 319 Chiffre d'affaires 170 582 55 549 532 - (6 358) 220 305 EBITDA courant 36 923 7 719 (748) 4 939 (4 935) 43 898 % du chiffre d'affaires 21,6% 13,9% n/a n/a n/a 19,9% Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises (8 435) (2 369) (19) (4 536) - (15 359) Résultat d'exploitation 28 487 5 350 (767) 403 (4 935) 28 540 % du chiffre d'affaires 16,7% 9,6% n/a n/a n/a 13,3% Coûts de restructurations - (1 846) - - - (1 846) Autres - - (577) - - (577) Totaux des autres éléments opérationnels - (1 846) (577) - - (2 423) Paiements en actions - - - (2 807) - (2 807) Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions (8 050) (1 100) - - - (9 150) Résultat opérationnel 20 437 2 404 (1 344) (2 404) (4 935) 14 159 % du chiffre d'affaires 12,0% 4,3% n/a n/a n/a 6,4%

Information sectorielle – 1 er semestre 2024

(en milliers d'euros) Navigation et robotique maritime Technologies avancées Structure IFRS 16

et IFRS 2 Elim. Consolidé Carnet de commandes début de période - - - - - 630 216 Carnet de commandes fin de période - - - - - 629 557 Chiffre d'affaires 124 173 43 896 521 - (5 965) 162 625 EBITDA courant 23 970 7 186 (679) 3 981 (4 089) 30 368 % du chiffre d'affaires 19,3% 16,4% n/a n/a n/a 18,7% Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises (6 644) (2 785) (40) (3 874) (34) (13 377) Résultat d'exploitation 17 326 4 400 (720) 107 (4 123) 16 992 % du chiffre d'affaires 14,0% 10,0% n/a n/a n/a 10,4% Coûts de restructurations (981) - - - - (981) Coûts des acquisitions/cessions - - (31) - (31) Totaux des autres éléments opérationnels (981) - (31) - - (1 012) Paiements en actions - - - (3 015) - (3 015) Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions (8 061) (1 100) - - - (9 161) Résultat opérationnel 8 284 3 300 (751) (2 908) (4 123) 3 804 % du chiffre d'affaires 6,7% 7,5% n/a n/a n/a 2,3%

