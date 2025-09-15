EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Résultats du 1er semestre 2025 : forte croissance des revenus, croissance plus importante de l'EBITDA courant

Communiqué de presse
Paris, 15 septembre 2025 à 18h
Chiffres clés du 1 er semestre 2025
- Des prises de commandes record : plus de 600 M€ au 1 er semestre 2025,
- Des revenus en forte croissance de +35%,
- Une croissance plus forte de l'EBITDA courant : +45%, dont +54% dans le segment Navigation & Robotique maritime,
- Une capacité d'autofinancement en hausse : 40 M€, en hausse de 48%,
- Un désendettement marqué, avec une amélioration de la dette nette [1] de 34 M€ sur 12 mois.
Exail Technologies a généré une très forte croissance au 1 er semestre 2025 sur l'ensemble de ses indicateurs. Les revenus ont progressé de +35%, notamment grâce aux prises de commandes importantes générées l'an passé (451 M€ en 2024), la montée en puissance des programmes de robotique maritime et l'augmentation du rythme de production des équipements de navigation. L'activité commerciale a accéléré ce semestre avec 612 M€ de nouvelles commandes, dont un nouveau programme d'envergure de plusieurs centaines de millions d'euros.
D'autres processus pour des commandes potentielles pour l'application de lutte contre les mines ont progressé ce semestre. Elles concernent à la fois de nouveaux clients qui souhaitent s'équiper, des besoins complémentaires importants pour des clients existants ainsi que la reprise de processus antérieurs qui avaient pu être décalés. Certaines d'entre elles pourraient être signées prochainement.
La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'EBITDA courant, qui progresse notamment de plus de 2 points dans le principal segment Navigation & Robotique maritime. Cette amélioration de la profitabilité a permis une forte progression de la capacité d'autofinancement qui, combinée à la bonne maîtrise du BFR et des capex, permet la poursuite de la trajectoire de désendettement.
Ces bons résultats sont la conséquence directe du dynamisme commercial et des efforts opérationnels amorcés il y a plusieurs années. Ils n'intègrent pour l'instant quasiment aucun effet positif des nouvelles tendances dans le secteur de la défense. Ces nouvelles tendances devraient alimenter la croissance des cinq prochaines années. Le début d'année 2025 a révélé de nouvelles opportunités pour Exail Technologies pour le futur, portées par l'augmentation rapide des budgets de défense. Le groupe se distingue aujourd'hui comme l'un des leaders dans des domaines stratégiques en forte croissance : les systèmes de drones maritimes et les équipements critiques de navigation.
Compte de résultat du 1 er semestre 2025
Les comptes consolidés présentés ci-dessous ont été arrêtés par le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 15 septembre 2025. Les comptes ont fait l'objet d'une revue par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission. Les états financiers sont disponibles en annexe du présent communiqué.
|(en millions d'euros)
|S1 2025
|S1 2024
|
Var
M€
|
Var.
%
|Prise de commandes
|612
|162
|+450,2
|+279%
|Carnet de commandes à fin de période
|1 100
|630
|+471
|+75%
|Chiffre d'affaires
|220
|163
|+58
|+35%
|EBITDA courant [2]
|44
|30
|+14
|+45%
|Marge d'EBITDA courant (%)
|20%
|19%
|+1 pts
|+1 pts
|Résultat d'exploitation 2
|29
|17
|12
|+68%
|Autres éléments du résultat opérationnel
|-14
|-13
|-1
|+9%
|Résultat opérationnel
|14
|4
|10
|+272%
|Charges et produits financiers
|-12
|-12
|0
|-2%
|Impôts
|1
|4
|-3
|n.a
|Résultat net des activités non poursuivies
|0
|0
|0
|n.a
|Résultat net consolidé
|3
|-5
|7
|n.a
220 M€ de revenus, en progression de +35%
Exail Technologies a généré une croissance des revenus remarquable au 1 er semestre 2025, en progression de +35%. Cette performance est le résultat combiné de :
- la montée en puissance des programmes de robotique maritime , avec l'entrée en phase de livraison du programme belgo-néerlandais et le démarrage des contrats signés l'an passé (France, EAU, etc.) ;
- l'accélération des ventes de drones de surface DriX avec de nouveaux succès pour des applications de défense en complément des usages civils ;
- les livraisons de systèmes de navigation , qui progressent une nouvelle fois ce semestre, de près de 20%, grâce à l'augmentation rapide des capacités de production ;
- un effet de base favorable (le 2 ème trimestre 2024 avait été perturbé par l'activité commerciale intense du début d'exercice 2024).
Un communiqué dédié au chiffre d'affaires et aux commandes du 1 er semestre 2025 a été publié le 23 juillet 2025 ( lien vers le communiqué ).
44 M€ d'EBITDA courant
La profitabilité du groupe s'est améliorée au 1 er semestre 2025, avec une croissance de l'EBITDA courant plus rapide que celle des revenus, de +45%. Ainsi, la marge d'EBITDA courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au 1 er semestre 2024 et s'établit à 20%.
EBITDA courant et résultat d'exploitation par segment [3]
|(en millions d'euros)
|S1 2025
|S1 2024
|
Var
M€
|
Variation
%
|
Navigation
& Robotique maritime
|Chiffre d'affaires
|171
|124
|46
|+37%
|EBITDA courant
|37
|24
|13
|+54%
|Marge d'EBITDA courant (%)
|22%
|19%
|-
|+2,3 pts
|Résultat d'exploitation
|28
|17
|11
|64%
|Technologies avancées
|Chiffre d'affaires
|56
|44
|12
|+27%
|EBITDA courant
|8
|7
|1
|+7%
|Marge d'EBITDA courant (%)
|14%
|16%
|-
|-2,5 pts
|Résultat d'exploitation
|5
|4
|1
|22%
L'amélioration de la profitabilité du Groupe provient essentiellement du segment Navigation & Robotique maritime, grâce à l'augmentation de son EBITDA courant de +54%. Cette évolution s'explique par un accroissement du volume d'activité en robotique, lié à la multiplication des contrats en cours d'exécution. L'entrée en phase de livraison, étape critique du programme belgo-néerlandais, induit une charge d'activité plus importante. L'usine d'assemblage de drones à Ostende augmente en conséquence progressivement son rythme de production. La profitabilité générée par les ventes de systèmes de navigation progresse également grâce à la gestion efficace des flux de production dans un contexte de croissance soutenue.
La profitabilité du segment Technologies avancées est en retrait en raison d'un mix produit moins favorable sur la période et des perturbations induites par le déménagement d'une partie des activités photoniques vers un nouveau site plus grand. Ce mouvement, désormais finalisé, a permis de regrouper des équipes et d'augmenter les capacités de production sur des produits en forte demande, tels que les systèmes photoniques intégrés.
Résultat opérationnel
Les dotations aux amortissements et provisions représentent 15 M€ au 1 er semestre 2025, ce qui amène le résultat d'exploitation à 29 M€.
Les autres éléments du résultat opérationnel représentent une charge de 14 M€, essentiellement sans impact sur la trésorerie. Ils comprennent notamment 9 M€ d'amortissements d'actifs reconnus à la juste valeur en application de la norme IFRS 3R, 2,8 M€ liés aux plans en actions d'intéressement et de rétention des collaborateurs et 1,8 M€ de coûts de restructurations.
En conséquence, le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 14 M€, en progression par rapport à l'année dernière.
Coût de l'endettement financier : 12 M€, majoritairement sans effet sur la trésorerie
Le coût de l'endettement financier net comptabilisé est de 12 M€, dont seulement 4,9 M€ de paiement d'intérêts bancaires qui ont généré un décaissement. Cette part est en nette baisse par rapport à l'an passé, de près de 20%, grâce au désendettement et à la variation des taux d'intérêt. Le solde de la charge financière est lié aux obligations détenues par ICG dont les intérêts sont capitalisés et donc sans effet sur la trésorerie.
Au global, le résultat net s'établit à 3 M€.
Une génération de trésorerie opérationnelle en hausse
En conséquence directe de l'amélioration de la profitabilité, Exail Technologies a généré une capacité d'autofinancement de 40 M€, en hausse de +48%. Le besoin en fonds de roulement (BFR) a augmenté de 14 M€ au 1 er semestre 2025, un niveau contenu marquant la bonne maîtrise de la trésorerie du groupe, le 1 er semestre étant traditionnellement beaucoup plus défavorable en termes d'évolution du BFR.
Les capex sont en légère baisse d'un million sur le semestre, représentant 14 M€. Cette diminution provient d'une légère baisse des dépenses de R&D capitalisées dans l'activité de Robotique maritime en raison d'une part plus importante de R&D financée par de nouveaux clients.
Endettement financier : 155 M€ de dette nette 4 à fin juin 2025
La dette nette du groupe, excluant les obligations ICG [4] , est donc stable par rapport à fin décembre 2024 (elle s'établissait à 153 M€) et en très nette baisse sur les 12 derniers mois (-34 M€). Le Groupe détient par ailleurs 2,6% d'autocontrôle dont la valeur a considérablement augmenté depuis la fin de l'exercice 2024, s'élevant désormais à 45 M€ (contre 8 M€ à fin décembre 2024). Ajustée de l'autocontrôle, la dette nette (hors ICG) s'élèverait à 110 M€.
L'évolution de la dette sur 12 mois montre bien, au-delà des variations saisonnières, la poursuite de la trajectoire de désendettement du Groupe.
Perspectives
612 M€ de nouvelles commandes au 1 er semestre 2025 et un carnet de commandes de 1,1 Md€
Les prises de commandes ont atteint un niveau record au 1 er semestre, en progression de +279%. Cette performance provient notamment des contrats de lutte contre les mines signés depuis le début de l'année. La société a notamment remporté un second programme de plusieurs centaines de millions d'euros pour fournir des systèmes robotisés UMIS ( lire le communiqué dédié ). Ce programme a débuté au mois de juillet 2025.
Dans le même temps, les ventes de systèmes de navigation continuent de progresser à un rythme soutenu, portées à la fois par le secteur de la défense et les applications civiles. Les applications de défense terrestre et aéroterrestre constituent l'un des vecteurs de croissance importants du trimestre : dans ce marché en forte croissance, Exail gagne des parts de marchés grâce à sa maîtrise de la technologie de gyroscopes à fibre optique, qui équipent de plus en plus de véhicules ainsi que des drones aériens tactiques. L'autre moteur de croissance provient des opérations maritimes civiles, tirées notamment par l'activité croissante en mer du Nord dans le domaine des énergies marines et des constructions offshores.
Evolution des prises de commandes (voir pdf)
Lutte contre les mines sous-marines : Exail vise d'établir un standard de marché
Exail a remporté près de 550 M€ de commandes pour cette application au cours des 12 derniers mois, avec un taux de succès de 100% sur les appels d'offres sur lesquels la société s'est positionnée.
Au cours du 1 er semestre 2025, outre le programme majeur de plusieurs centaines de millions d'euros, le système de drones UMIS a été sélectionné par la marine indonésienne, qui s'équipera ainsi de systèmes de dernière génération [5] . Une autre marine d'Asie-Pacifique a également choisi le groupe pour fournir plusieurs systèmes de drones MIDS ( Mine Identification and Disposal Systems). La capacité d'Exail de proposer des systèmes de drones complets et combat-proven de lutte contre les mines a joué un rôle clé dans la prise de décision de ces marines. Le groupe est aujourd'hui la seule société au monde dans cette position.
Ces commandes représentent plusieurs centaines de drones au total. Ils seront assemblés dans l'usine d'Ostende, dédiée aux systèmes de drones UMIS, qui monte progressivement en puissance. Une courte vidéo illustre les capacités de production de ce site : lien vers la vidéo .
De nombreux autres processus de renouvellement des capacités de lutte contre les mines sont en cours dans le monde. Ils représentent près de 3 Md€ de nouvelles commandes potentielles sur lesquelles le groupe se positionne. Certaines d'entre elles ont connu des avancées au cours du 1 er semestre et pourraient être signées prochainement . Elles concernent à la fois de nouveaux clients qui souhaitent s'équiper, des besoins complémentaires importants pour des clients existants ainsi que la reprise de processus antérieur qui avaient pu être décalés.
Des avancées dans les nouveaux marchés de drones maritimes pour la défense
Le début d'année 2025 a révélé de nouvelles opportunités majeures pour Exail Technologies pour le futur, portées par l'augmentation rapide des budgets de défense. Le développement de concepts opérationnels mettant en œuvre des flottes de drones s'accélère dans la plupart des marines mondiales afin de compléter ou remplacer des navires traditionnels. Ces missions concernent la surveillance, la maîtrise de l'environnement marin ou encore la détection de menaces. Exail a remporté des premiers contrats durant les derniers trimestres portant sur ces nouvelles applications, dont :
- la première vente d'une flotte de cinq drones de surface DriX pour des missions ISR (Inspection, Surveillance, Reconnaissance) à une marine européenne ;
- la première vente d'un nouveau modèle de drone DriX longue portée pour une application de défense, auprès d'une autorité hydrographique mondiale de premier plan ;
- l'an passé, la vente à la marine française d'un drone sous-marin grands fonds, capable d'évoluer à 6 000 mètres de profondeur.
A travers les nombreux exercices navals organisés par différentes marines, Exail réalise régulièrement des démonstrations des capacités de ses drones de surface et sous-marins. Un nouvel exercice OTAN dédié aux solutions dronisées, REPMUS, se tient en ce mois de septembre au Portugal. Exail déploie à cette occasion le nouveau modèle de drone de surface DriX transocéanique, disposant d'une autonomie en mer allant jusqu'à 30 jours.
Ces exercices permettent au groupe de mettre en avant son leadership technologique dans le domaine des systèmes de drones maritimes et génèrent des intérêts marqués de la part de plusieurs potentiels clients. De nouvelles ventes de drones de surface pourraient ainsi se concrétiser à court-terme.
Objectifs 2025
Fort de ses succès commerciaux, d'un carnet de commandes s'établissant à 1,1 Md€ à fin juin 2025 et des tendances commerciales structurellement porteuses, Exail Technologies se montre confiant quant à sa capacité à maintenir une croissance soutenue dans les années à venir.
Pour 2025, Exail Technologies confirme ses objectifs : une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.
Entrée d'Exail Technologies dans l'indice SBF120
Grâce à la hausse de la capitalisation boursière et de la liquidité du titre (qui été multipliée de plus de 20 fois en capitaux échangés par rapport à l'an passé), Exail Technologies annonce son entrée dans l'indice SBF 120. Le SBF 120 est l'un des principaux indices de la Bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris. Ce changement sera effectif à partir du lundi 22 septembre.
Prochaines communications financières
- 22 octobre 2025 : activité du 3 ème trimestre.
À propos de Exail Technologies
Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.
Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.
Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.
www.exail-technologies.com
|Contacts
|
Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@ exail-technologies.com
Anne-Pauline Petureaux
Tel. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
|
Relations médias
Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
ANNEXES
Définition des indicateurs alternatifs de performance
- EBITDA courant : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.
- Résultat d'exploitation : résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.
- Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.
- Dette nette : Dettes financières diminuées des liquidités, hors dette de loyers IFRS 16.
- Dette nette hors ICG : dette nette en excluant la valeur des obligations ICG, qui ne génèrent pas de décaissement de trésorerie avant leur maturité et ne sont pas prises en compte dans le calcul des covenants
- Dette nette ajustée : dette nette hors ICG diminuée de la valeur de l'autocontrôle.
Compte de résultat S1 2025
|(en milliers d'euros)
|S1 2025
|S1 2024
|Chiffre d'affaires
|220 305
|162 625
|Production immobilisée
|10 488
|12 450
|Production stockée
|4 607
|13 227
|Autres produits de l'activité
|13 625
|11 599
|Achats consommés et charges externes
|(116 674)
|(93 646)
|Charges de personnel
|(87 765)
|(74 452)
|Paiements en actions
|(2 807)
|(3 015)
|Impôts et taxes
|(2 195)
|(1 908)
|Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises
|(15 359)
|(13 377)
|Dotations aux amortissements d'incorporels à la juste valeur
|(9 150)
|(9 161)
|Autres produits et charges d'exploitation
|1 507
|473
|Autres éléments du résultat opérationnel
|(2 424)
|(1 012)
|RÉsultat opÉrationnel
|14 159
|3 804
|Intérêts financiers relatifs à la dette brute
|(11 891)
|(12 741)
|Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents
|252
|141
|Coût de l'endettement financier net (a)
|(11 639)
|(12 599)
|Autres produits financiers (b)
|375
|393
|Autres charges financières (c)
|(806)
|(58)
|Charges et produits financiers (d=a+b+c)
|(12 070)
|(12 265)
|Impôt sur le résultat
|582
|3 661
|RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies
|2 671
|(4 800)
|Résultat net des activités non poursuivies
|-
|-
|RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
|2 671
|(4 800)
|RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE
|1 312
|(3 476)
|RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE
|1 359
|(1 324)
|Nombre moyen d'actions en circulation
|16 966 087
|17 008 518
Etat de la situation financière consolidée - Actif
|(en milliers d'euros)
|30/06/2025
|31/12/2024
|Actifs non courants
|517 386
|518 906
|Écarts d'acquisition
|145 755
|145 755
|Autres immobilisations incorporelles
|265 316
|271 005
|Immobilisations corporelles
|51 120
|50 753
|Droits d'utilisation
|42 052
|38 125
|Autres actifs financiers
|11 406
|11 391
|Actifs d'impôt différé
|147
|134
|Autres actifs non courants
|1 590
|1 744
|Actifs courants
|380 940
|312 714
|Stocks nets
|85 170
|78 820
|Créances clients nettes
|50 134
|64 285
|Actifs sur contrats
|143 700
|63 151
|Autres actifs courants
|40 058
|30 914
|Actifs d'impôt exigible
|28 980
|22 471
|Autres actifs financiers courants
|1 628
|2 796
|Trésorerie et autres équivalents
|31 272
|50 277
|Actifs destinés à la vente
|-
|-
|Totaux de l'actif
|898 326
|831 620
Etat de la situation financière consolidée - Passif
|(en milliers d'euros)
|30/06/2025
|31/12/2024
|Capitaux propres (part du groupe)
|112 856
|119 925
|Intérêts minoritaires
|85 071
|84 138
|Passifs non courants
|377 856
|377 182
|Provisions long terme
|6 411
|6 402
|Dettes financières à long terme – part à plus d'un an
|261 125
|269 173
|Dettes de loyer – part à plus d'un an
|35 657
|32 422
|Passifs d'impôts différés
|36 795
|39 250
|Engagements d'achats de titres de minoritaires
|34 210
|26 276
|Autres passifs non courants
|3 659
|3 659
|Passifs courants
|322 544
|250 375
|Provisions court terme
|8 296
|7 720
|Dettes financières à long terme – part à moins d'un an
|35 829
|39 024
|Dettes de loyer – part à moins d'un an
|8 661
|8 075
|Autres passifs financiers courants
|2 049
|2 927
|Dettes fournisseurs d'exploitation
|64 470
|49 292
|Passifs sur contrats
|114 729
|61 418
|Autres passifs courants
|88 085
|81 711
|Passifs d'impôt exigible
|424
|208
|Passifs destinés à la vente
|-
|-
|Totaux du passif
|898 326
|831 620
Tableau de flux de trésorerie
|(en milliers d'euros)
|S1 2025
|S1 2024
|RÉsultat net des activitÉs poursuivies
|2 671
|(4 800)
|Charges et produits calculés
|26 203
|23 460
|Plus et moins-values de cessions
|(236)
|(689)
|Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
|-
|-
|CapacitÉ D'AUTOFINANCEMENT ( avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts)
|28 638
|17 971
|Charge concernant l'endettement financier net
|11 639
|12 599
|Charge d'impôt
|(582)
|(3 661)
|CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts)
|39 695
|26 909
|Impôts versés
|(264)
|(420)
|Variation du besoin en fonds de roulement
|(14 419)
|(3 720)
|Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a)
|25 012
|22 770
|Opérations d'investissement
|Décaissement/acquisition d'immobilisations incorporelles
|(8 681)
|(11 140)
|Décaissement/acquisition d'immobilisations corporelles
|(5 762)
|(5 007)
|Encaissement/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
|511
|742
|Investissements financiers nets des cessions
|180
|(234)
|Trésorerie nette/acquisitions et cessions de filiales
|(399)
|250
|Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B)
|(14 151)
|(15 390)
|Opérations de financement
|Augmentations de capital ou apports
|-
|-
|Dividendes versés
|-
|(251)
|Autres opérations portant sur le capital
|(1 636)
|(2 452)
|Encaissements provenant d'emprunts
|8
|59 370
|Remboursements d'emprunts
|(17 792)
|(13 183)
|Remboursements des dettes de loyers
|(4 651)
|(3 768)
|Coût versé de l'endettement financier net
|(4 868)
|(6 134)
|Autres flux de financement
|(745)
|(804)
|Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C)
|(29 683)
|32 779
|Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies (D= A+B+C)
|(18 821)
|40 158
|Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies
|-
|-
|Incidence des variations de taux de change
|(162)
|45
|TrÉsorerie à l'ouverture
|50 236
|25 538
|Variation de trésorerie
|(18 821)
|40 158
|Trésorerie des activités non poursuivies
|-
|-
|TrÉsoRerie à la clôture
|31 253
|65 741
Information sectorielle – 1 er semestre 2025
|(en milliers d'euros)
|Navigation et robotique maritime
|Technologies avancées
|Structure
|
IFRS 16
et IFRS 2
|Elim.
|Consolidé
|Carnet de commandes début de période
|-
|-
|-
|-
|-
|708 392
|Carnet de commandes fin de période
|-
|-
|-
|-
|-
|1 100 319
|Chiffre d'affaires
|170 582
|55 549
|532
|-
|(6 358)
|220 305
|EBITDA courant
|36 923
|7 719
|(748)
|4 939
|(4 935)
|43 898
|% du chiffre d'affaires
|21,6%
|13,9%
|n/a
|n/a
|n/a
|19,9%
|Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises
|(8 435)
|(2 369)
|(19)
|(4 536)
|-
|(15 359)
|Résultat d'exploitation
|28 487
|5 350
|(767)
|403
|(4 935)
|28 540
|% du chiffre d'affaires
|16,7%
|9,6%
|n/a
|n/a
|n/a
|13,3%
|Coûts de restructurations
|-
|(1 846)
|-
|-
|-
|(1 846)
|Autres
|-
|-
|(577)
|-
|-
|(577)
|Totaux des autres éléments opérationnels
|-
|(1 846)
|(577)
|-
|-
|(2 423)
|Paiements en actions
|-
|-
|-
|(2 807)
|-
|(2 807)
|Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions
|(8 050)
|(1 100)
|-
|-
|-
|(9 150)
|Résultat opérationnel
|20 437
|2 404
|(1 344)
|(2 404)
|(4 935)
|14 159
|% du chiffre d'affaires
|12,0%
|4,3%
|n/a
|n/a
|n/a
|6,4%
Information sectorielle – 1 er semestre 2024
|(en milliers d'euros)
|Navigation et robotique maritime
|Technologies avancées
|Structure
|
IFRS 16
et IFRS 2
|Elim.
|Consolidé
|Carnet de commandes début de période
|-
|-
|-
|-
|-
|630 216
|Carnet de commandes fin de période
|-
|-
|-
|-
|-
|629 557
|Chiffre d'affaires
|124 173
|43 896
|521
|-
|(5 965)
|162 625
|EBITDA courant
|23 970
|7 186
|(679)
|3 981
|(4 089)
|30 368
|% du chiffre d'affaires
|19,3%
|16,4%
|n/a
|n/a
|n/a
|18,7%
|Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises
|(6 644)
|(2 785)
|(40)
|(3 874)
|(34)
|(13 377)
|Résultat d'exploitation
|17 326
|4 400
|(720)
|107
|(4 123)
|16 992
|% du chiffre d'affaires
|14,0%
|10,0%
|n/a
|n/a
|n/a
|10,4%
|Coûts de restructurations
|(981)
|-
|-
|-
|-
|(981)
|Coûts des acquisitions/cessions
|-
|-
|(31)
|-
|(31)
|Totaux des autres éléments opérationnels
|(981)
|-
|(31)
|-
|-
|(1 012)
|Paiements en actions
|-
|-
|-
|(3 015)
|-
|(3 015)
|Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions
|(8 061)
|(1 100)
|-
|-
|-
|(9 161)
|Résultat opérationnel
|8 284
|3 300
|(751)
|(2 908)
|(4 123)
|3 804
|% du chiffre d'affaires
|6,7%
|7,5%
|n/a
|n/a
|n/a
|2,3%
[1] [1] La dette nette est la dette financière en excluant l'application de IFRS 16, diminuée des disponibilités. Les obligations ICG sont exclues car elles ne génèrent pas de décaissement de trésorerie avant leur maturité et ne sont pas prises en compte dans le calcul des covenants. Des informations détaillées sur la structuration financière du groupe sont disponibles dans les précédentes présentations financières et dans l'URD 2024.
[2] EBITDA courant : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.
Résultat d'exploitation : résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.
[3] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes, de l'impact de IFRS 16 et de la structure pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut. Le détail de ces éléments est disponible en annexe du présent communiqué.
[4] Dette nette hors obligations ICG : la dette nette est la dette financière en excluant l'application de IFRS 16, diminuée des disponibilités. Les obligations ICG sont exclues car elles ne génèrent pas de décaissement de trésorerie avant leur maturité et ne sont pas prises en compte dans le calcul des covenants. Des informations détaillées sur la structuration financière du groupe sont disponibles dans les précédentes présentations financières et dans l'URD 2024.
[5] Pour des raisons administratives habituelles relatives à la signature du contrat, cette commande est comptabilisée dans les prises de commandes du 3 ème trimestre.
- SECURITY MASTER Key : x2ufaZZmZZeUm5+bZctrmGSVaWtpxWSdZmrJxmNxZMuVmmmSlpqVZ8WWZnJknm5o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93992-cp_exail-technologies_s1-2025_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer