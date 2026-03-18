EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Résultats annuels 2025 : forte amélioration des résultats et des flux de trésorerie

Communiqué de presse

Paris, 18 mars 2026 à 7h

Chiffres clés de l'année 2025

Des prises de commandes record : 844 M€, en croissance de +87%.

: 844 M€, en croissance de +87%. Des revenus en croissance de +28%.

de +28%. Une croissance plus forte de l'EBITDA courant, +40%, soit 103 M€. La marge d'EBITDA courant atteint 23% au 2 ème semestre 2025.

+40%, soit 103 M€. La marge d'EBITDA courant atteint 23% au 2 semestre 2025. Une capacité d'autofinancement également en progression : +42%, à 94 M€.

+42%, à 94 M€. Un besoin en fonds de roulement qui s'améliore en valeur absolue pour la troisième année consécutive : +8 M€ en 2025.

+8 M€ en 2025. En conséquence, le flux de trésorerie généré par l'activité dépasse 100 M€.

Un bilan renforcé avec la poursuite du désendettement et 300 M€ de levée de fonds sous forme d'ODIRNANE

Exail Technologies a généré une forte croissance sur l'ensemble de ses indicateurs en 2025. Dans un contexte marqué par une activité commerciale soutenue, le groupe a démontré sa capacité à maîtriser les enjeux opérationnels liés à cette accélération de l'activité en termes de production et d'exécution. Deux étapes majeures illustrent concrètement cette dynamique :

Premièrement, la livraison aux marines belge et néerlandaise d'une première capacité opérationnelle de lutte contre les mines. Il s'agit du premier système de drones navals autonomes entièrement intégré au monde, capable de réaliser l'intégralité d'une mission de déminage en autonomie et en sécurité.

Deuxièmement, l'augmentation des capacités de production de systèmes de navigation. Le nombre de systèmes produits et livrés a atteint un niveau record en fin d'année 2025, se traduisant par une croissance des revenus de +30% de cette activité au dernier trimestre.

Ces succès opérationnels se sont accélérés au 2 ème semestre 2025 , avec des impacts positifs directs sur les résultats financiers lors de cette deuxième partie d'année : génération de revenus supérieures aux objectifs en fin d'exercice, amélioration de la marge d'EBITDA qui atteint 23% au 2 ème semestre (+2 points), bon niveau d'encaissement permettant d'améliorer le BFR de 21 M€.

Compte de résultat de l'année 2025 et du 2 ème semestre 2025

Exercice 2025 2 ème semestre (en millions d'euros) FY 2025 FY 2024 Var. % S2 2025 S2 2024 Var. % Prise de commandes 844 451 +87% 232 289 -20% Carnet de commandes à fin de période 1074 708 +52% 1074 708 +52% Chiffre d'affaires 479 373 +28% 258 210 +23% EBITDA courant [1] 103 74 +40% 59 43 +37% Marge d'EBITDA courant (%) 22% 20% +2 pts 23% 21% +2 pts Résultat d'exploitation 1 71 46 +55% 42 29 +48% Autres éléments du résultat opérationnel -39 -27 +42% -25 -14 +73% Résultat opérationnel 32 18 +75% 17 14 +23% Charges et produits financiers -25 -27 -7% -13 -14 -10% Impôts -1 4 n.a -1 1 n.a Résultat net des activités non poursuivies 0 0 n.a 0 0 n.a Résultat net consolidé 6 -5 n.a 3 1 n.a

Les comptes consolidés présentés ci-dessus ont été arrêtés par le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 17 mars 2026. Les comptes ont fait l'objet d'une revue par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Les états financiers sont disponibles en annexe du présent communiqué. Les comptes consolidés de la société, y compris les annexes, seront disponibles le 19 mars sur le site web de la société www.exail-technologies.com/documents . Les rapports des Commissaires aux comptes sont en cours d'émission et figureront dans le Document d'Enregistrement Universel 2025 qui sera déposé sous peu.

Prises de commandes : 844 M€, en progression de +87%

L'activité commerciale est restée soutenue en 2025 dans les deux grands domaines d'activité. En robotique maritime, Exail Technologies totalise 560 M€ de commandes. En lutte contre les mines, plusieurs contrats ont été remportés auprès de nouvelles marines et pour des clients existants (Singapour, Indonésie, Belgique), dont un contrat majeur de 400 M€ signé au 1?? trimestre. Les ventes de systèmes de navigation ont également progressé, tant dans les applications civiles que de défense.

Evolution des prises de commandes (voir pdf)

Des informations plus détaillées sur les prises de commandes sont disponibles dans le communiqué du 18 février 2026 ( lien ).

479 M€ de revenus, en progression de +28%

Exail Technologies a généré une forte croissance des revenus en 2025, en progression de plus de 100 M€. Le deuxième semestre 2025 a été meilleur qu'anticipé initialement. Les revenus ont progressé de +23% sur cette période, portant la croissance de l'année 2025 à +28% (la croissance du 1 er semestre, de +35%, avait été exceptionnellement forte en raison d'un effet de base favorable).

Le segment Navigation & Robotique maritime, qui représente près de 80% des revenus du groupe, est le principal contributeur, en hausse de +29%.

Les revenus générés par les systèmes dronisés de lutte contre les mines constituent le premier moteur de la croissance 2025. La progression provient majoritairement de programmes remportés aux cours des deux dernières années et dont la contribution a plus que doublé (programme SLAMF en France, Singapour, Indonésie, EAU). Le programme belgo-néerlandais reste le programme le plus important, avec une contribution aux revenus en hausse, désormais proche de 100 M€ en 2025.

Au-delà de la lutte contre les mines, l'accélération des applications pour les drones de surfaces a également soutenu la progression du chiffre d'affaires. La contribution aux revenus de drones DriX a progressé de près de 75% en 2025, bénéficiant de plusieurs facteurs :

L'ouverture des applications de défense, comme les missions de surveillance ISR. Exail a d'ailleurs commercialisé sa première flottille de cinq drones auprès d'une marine européenne en juin 2025

L'accélération dans le domaine civil, qui commence à adopter le modèle DriX O-16, disposant de 30 jours d'autonomie et permettant de remplacer un navire d'hydrographie.

L'élargissement de la gamme de drones, avec le modèle H-9 lancé en 2025 et déjà commercialisé auprès de deux marines majeures.

Le chiffre d'affaires des systèmes de navigation et positionnement constitue le deuxième grand vecteur de la croissance du groupe. La technologie de gyroscope à fibre optique (FOG) continue de gagner du terrain sur les solutions alternatives pour les applications stratégiques. Les revenus de cette activité ont progressé sous les effets combinés de :

La hausse des revenus en défense navale, avec un besoin croissant de très haute performance. Les livraisons de centrales inertielles de la gamme Marins, la plus performante du groupe, ont nettement augmenté en 2025, à la fois pour équiper de nouveaux navires et moderniser des bâtiments existants.

La contribution des applications de défense terrestre a fortement progressé, de l'ordre de +40%, à la faveur des commandes pluriannuelles remportées en 2024 (véhicules légers, radars, etc.). Elle contribuent encore nettement moins que les applications navales mais deviennent significative.

Les livraisons record de modèles de centrales inertielles compactes à destination des drones maritimes pour des applications civiles et de défense. Le rapport compacité / performance unique des systèmes de navigation Exail permet au groupe de conforter son leadership mondial sur ce marché.

Enfin, le segment Technologies avancées a réalisé une bonne année avec des revenus en progression de +21%. Cette progression est portée en premier lieu par une hausse de plus de 20% des ventes de composants photoniques. Par ailleurs, une partie des activités liées à l'aéronautique avait bénéficié d'un effet de rattrapage en fin d'année 2024 et depuis le début d'année 2025 ; en fin d'année 2025 le niveau d'activité se stabilise.

103 M€ d'EBITDA courant

La profitabilité du groupe s'est nettement améliorée en 2025, avec une croissance de l'EBITDA courant de +40%, plus rapide que celle des revenus. L'accroissement de la profitabilité a été marqué au 2 ème semestre 2025, avec une marge d'EBITDA courant de 23%, en amélioration de 2,4 pts par rapport au 2 ème semestre 2024 et de +3 pts par rapport au 1 er semestre 2025.

EBITDA courant et résultat d'exploitation par segment [2]

(en millions d'euros) 2025 2024 Variation

% H2 2025 H2 2024 Variation

% Navigation

& Robotique maritime Chiffre d'affaires 373 289 +29% 202 165 +23% EBITDA courant 1 84 61 +39% 47 37 +29% Marge d'EBITDA courant (%) 23% 21% +2 pts 23% 22% +1 pts Résultat d'exploitation 1 66 44 49% 37,6 27 39% Technologies avancées Chiffre d'affaires 118 97 +21% 62 53 +17% EBITDA courant 1 22 15 +43% 14 8 +75% Marge d'EBITDA courant (%) 18% 16% +3 pts 22% 15% +7 pts Résultat d'exploitation 1 16 11 42% 11 7 55%

L'amélioration de la profitabilité du Groupe provient essentiellement du segment Navigation & Robotique maritime, grâce à l'augmentation de son EBITDA courant de +23 M€, soit +39%. La marge de ce segment s'améliore ainsi de +2 pts par rapport à l'an passé et de +1 pt par rapport au 1 er semestre 2025.

Cette évolution s'explique par trois effets cumulatifs :

L'accroissement du volume d'activité en robotique maritime, dont la contribution progresse nettement en valeur absolue. La profitabilité de ce segment a commencé à s'améliorer en 2025, année de transition vers la phase de production de série.

Une meilleure profitabilité des ventes de systèmes de navigation, qui bénéficient également de l'accroissement du volume et aussi d'un effet mix favorable.

Le redressement de la profitabilité du segment Technologies avancées, qui avait été perturbée au 1 er semestre. La marge d'EBITDA courant de ce segment atteint 22% au 2 ème semestre 2025.

Résultat d'exploitation : +55%

Les dotations aux amortissements et provisions représentent 33 M€ en 2025 (contre 28 M€ en 2024), soit un niveau proportionnellement stable par rapport aux années précédentes. Les amortissements concernent les incorporels (essentiellement la R&D capitalisée), les immobilisations corporelles et les droits d'utilisation des sites en location, pour environ 10 M€ chacun. Les provisions sont faibles et représentent 2,7 M€ en 2025.

Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 71 M€, en progression de +55%.

Résultat opérationnel

Les autres éléments du résultat opérationnel représentent une charge de 39 M€, essentiellement sans impact sur la trésorerie. Ils comprennent notamment 18 M€ d'amortissements d'actifs reconnus à la juste valeur en application de la norme IFRS 3R, 2 M€ de coûts de restructurations et 18 M€ liés aux plans en actions d'intéressement et de rétention des collaborateurs. Ce dernier élément est en hausse par rapport aux années précédente en raison de la revalorisation des plans destinés aux managers dans le cadre de leur investissement au capital depuis 2022. Un rappel du fonctionnement de ces mécanismes est disponible dans les annexes aux comptes consolidés qui seront disponibles sous peu sur le site internet de la société.

En conséquence, le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 32 M€, en progression par rapport à l'année dernière.

Coût de l'endettement financier : 25 M€, majoritairement sans effet sur la trésorerie

Le coût de l'endettement financier net comptabilisé est de 25 M€, dont seulement 10,5 M€ de paiement d'intérêts bancaires, nets des produits financiers, qui ont généré un décaissement. Cette part est en nette baisse par rapport à l'an passé, de près de 30%, grâce au désendettement, à la variation des taux d'intérêt et aux produits provenant de placements à court-terme. Le groupe a notamment bénéficié du produit du placement des fonds levés en septembre dernier. Le solde de la charge financière est lié aux obligations détenues par ICG dont les intérêts sont capitalisés et donc sans effet sur la trésorerie.

Au global, le résultat net consolidé s'établit à 5,9 M€.

Une génération de trésorerie opérationnelle en hausse

En conséquence directe de l'amélioration de la profitabilité, Exail Technologies a généré une capacité d'autofinancement de 94 M€, en hausse de +42%.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) s'est une nouvelle fois amélioré en valeur absolue en 2025, de 8 M€. Ce niveau contenu, malgré la forte croissance des revenus, marque la bonne maîtrise de la trésorerie du groupe. Cette amélioration a été marquée au 2 ème semestre, traditionnellement plus favorable en termes d'évolution du BFR, après une hausse du BFR contenue au cours du 1 er semestre. L'an passé, la société avait bénéficié d'une amélioration du BFR particulièrement élevée du fait du calendrier de facturation sur le programme BENL. En conséquence, le flux de trésorerie générée par l'activité atteint 100 M€ en 2025.

Les capex sont stables en valeur absolue par rapport à l'exercice 2024, et donc en nette baisse en proportion des revenus. Ils représentent 35 M€. Cette évolution s'explique par le maintien d'un effort élevé d'investissement jugé suffisant. Les investissements dans les capacités de production sont en légère baisse en robotique maritime et en légère hausse dans les activités de navigation et de photonique.

Renforcement du bilan et poursuite du désendettement

Une levée de fonds de 300 M€ sous forme d'obligations convertibles à durée indéterminée en septembre 2025, augmentée de 256 M€ en janvier 2026

Exail Technologies a réalisé le 23 septembre 2025 une levée de fonds de 300 M€ sous forme d'obligations à durée indéterminée remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou à émettre (ODIRNANE) dans de bonnes conditions. Cette souche a été complétée par une émission complémentaire en janvier 2026, dans des conditions de prix améliorées, avec une prime de 27% par rapport au prix d'émission de septembre. La société a ainsi émis un montant nominal supplémentaire de 200 M€ d'ODIRNANE, avec les mêmes caractéristiques que celles de septembre, et encaissé un montant de 256 M€.

Tous les éléments et les détails techniques de cette opération sont disponibles dans les documents dédiés sur le site web de la société via ce lien .

Cette opération a un objectif principal simple : préparer le refinancement de l'acquisition d'iXblue en baissant significativement le coût de l'endettement financier.

Le changement de statut d'Exail depuis l'acquisition d'iXblue lui permet aujourd'hui d'accéder à un panel de sources de financements bien plus large qu'en 2022, année d'acquisition d'iXblue. Exail Technologies a sélectionné ces instruments ODIRNANE en raison de plusieurs avantages clés, parmi lesquels :

Des conditions financières compétitives, incluant un taux d'intérêt annuel de 4%. A titre comparatif le taux des obligations ICG est aujourd'hui de 12% par an.

Un potentiel de dilution pour les actionnaires qui pourrait être maîtrisé selon les modalités de remboursement : le nombre d'actions maximal potentiel, en cas de remboursement intégral en actions, représenterait environ 27% du capital social, soit une dilution de 21%. Toutefois, Exail Technologies dispose de la possibilité de procéder à un remboursement total ou partiel en numéraire.

La comptabilisation des ODIRNANE en fonds propres en normes IFRS, contribuant ainsi à l'amélioration du ratio d'endettement de la société, notamment auprès de ses partenaires bancaires.

Un désendettement marqué en 2025

L'encaissement des ODIRNANE et leur traitement en norme IFRS en fonds propres, détaillé dans l'annexe des comptes consolidés, rend la comparaison des indicateurs d'endettement avec l'année précédente peu pertinente. La société présente donc dans le paragraphe ci-dessous une évolution sur une base comparable (sans tenir compte de l'ODIRNANE) afin de montrer la trajectoire de désendettement du groupe. Un tableau de passage est disponible en annexe du présent communiqué pour faire le lien avec les comptes consolidés.

La dette nette du groupe, excluant les obligations ICG [3] s'établissait à 153 M€ à fin décembre 2024, soit un ratio de 2,1x la dette nette / EBITDA courant. Sur une base comparable (en excluant les fonds levés en septembre), ce niveau a fortement baissé en 2025, à 114 M€, amenant ce ratio d'endettement à 1,1x.

Depuis l'acquisition d'iXblue en septembre 2022, Exail Technologies a ainsi réduit son endettement financier hors ICG de moitié et divisé son ratio d'endettement par 3.

La trésorerie disponible du groupe s'établit à 328 M€ à fin décembre 2025, auxquels il convient d'ajouter le montant de 60 M€ placé sur un compte séquestre et dédié au paiement des coupons de l'ODIRNANE jusqu'en 2030 [4] . En ajoutant à ces disponibilités le produit de l'émission de janvier 2026 de 256 M€, la société dispose désormais de plus de 640 M€ de trésorerie et de fonds placés adresser ses besoins futurs et le refinancement de l'acquisition d'iXblue. Le montant potentiel de ce refinancement est facilement calculable pour la partie à rendement déterminé et sujet à variation pour une partie dépendante de la création de valeur réalisée depuis l'acquisition d'iXblue. Cette seconde partie, estimée comme peu significative durant les exercices précédents, devient potentiellement significative au regard du parcours de développement de la société.

Pour mémoire, les droits et le fonctionnement détaillés des instruments d'ICG (ADP et obligations) figurent dans les comptes consolidés 2025 et dans les précédents DEU de la société. C'est aussi le cas des engagements envers les salariés et dirigeants actionnaires.

Un changement d'envergure du groupe, visible en 2025

L'année 2025 marque une évolution dans le statut et l'envergure d'Exail Technologies depuis sa création en 2022 avec l'acquisition d'iXblue, et ce à plusieurs niveaux :

Une entreprise tournée vers un rayonnement mondial : Exail s'est désormais imposé comme leader européen sur ses marchés grâce à ses technologies différenciantes en lutte contre les mines et en systèmes de navigation haute performance. Les marchés du groupe s'élargissent dans les applications de drones navals et dans la navigation terrestre, ce qui lui permet de viser une position durable parmi les trois premiers acteurs mondiaux dans ces domaines à moyen terme.

: Exail s'est désormais imposé comme leader européen sur ses marchés grâce à ses technologies différenciantes en lutte contre les mines et en systèmes de navigation haute performance. Les marchés du groupe s'élargissent dans les applications de drones navals et dans la navigation terrestre, ce qui lui permet de viser une position durable parmi les trois premiers acteurs mondiaux dans ces domaines à moyen terme. Une société nettement plus forte financièrement : depuis 2022, Exail a presque doublé ses revenus, qui s'approchent de 500 M€, et plus de doublé son EBITDA courant, qui dépasse désormais 100 M€.

: depuis 2022, Exail a presque doublé ses revenus, qui s'approchent de 500 M€, et plus de doublé son EBITDA courant, qui dépasse désormais 100 M€. Un statut boursier transformé : Exail Technologies a intégré en 2025 les indices SBF120 et MSCI Global Small Caps. La liquidité du titre a été multipliée par 76 en valeur par rapport à l'an passé [5] . Exail a déjà profité de ce nouveau statut, donnant accès de nouveaux types d'instruments, pour lever plus de 550 M€ sur les marchés boursiers en 2025.

: Exail Technologies a intégré en 2025 les indices SBF120 et MSCI Global Small Caps. La liquidité du titre a été multipliée par 76 en valeur par rapport à l'an passé [5] . Exail a déjà profité de ce nouveau statut, donnant accès de nouveaux types d'instruments, pour lever plus de 550 M€ sur les marchés boursiers en 2025. Une groupe de plus en plus stratégique avec des marines clés : Exail est la 2 ème plus importante société de défense en Belgique, et la 1 ère dans le domaine naval. La proximité avec cette marine pionnière dans le déploiement de systèmes de drones est un atout clé pour Exail. En France, la coopération se renforce avec plusieurs drones opérés et en cours de livraison pour la marine nationale. Plus globalement, Exail est invité à tous les exercices de drones navals réalisés par l'OTAN, dans lesquels elle démontre d'excellentes capacités techniques.

Perspectives

Vers une guerre navale hybride combinant flottes de drones et navires conventionnels

Le retour de conflits de haute intensité et la montée des menaces asymétriques accélèrent une transformation structurelle des forces navales : la recherche de masse et d'endurance opérationnelle ne passe plus uniquement par des navires habités coûteux (jusqu'à 1 Md€ pour une frégate, dont le lancement peut prendre 5 à 10 ans entre la commande et l'entrée en service), mais par des flottes hybrides combinant plateformes traditionnelles et systèmes autonomes (surface et sous-marins) capables de démultiplier capteurs et effecteurs. Il s'agit d'une tendance qui concerne la lutte contre les mines, application phare d'Exail, et s'étend à d'autres missions des forces navales.

Cette approche hybride est désormais au cœur des doctrines de l'ensemble des marines dans le monde : l'US Navy vise à « disperser la flotte tout en concentrant les effets » dans un contexte où la portée des missiles s'allonge et où les systèmes robotisés à bas coût rendent la défense des navires plus complexe. Le Royaume?Uni parle d'un passage « from platform?centric […] to a distributed protean force » (un « system of systems »), tandis que la Marine nationale française met en avant la dronisation comme « multiplicateur de force » et « game changer » pour mieux « lutter contre cette hybridité ».

En Europe, cette évolution de la doctrine s'inscrit dans un effort de réarmement durable. Les dépenses de défense des États membres de l'UE ont atteint un niveau record de 381 Md€, avec un basculement marqué vers l'investissement : 130 Md€ de dépenses d'investissement estimés en 2025 (+23%).

Dans ce contexte, la compétence rare n'est pas seulement de concevoir des plateformes autonomes, mais de produire et livrer des drones réellement opérationnels pour des usages de défense : robustes, endurants, et intégrables dans une chaîne de mission (capteurs, communications, conduite à distance / supervision, interopérabilité). Exail se distingue comme l'un des rares acteurs au monde disposant de l'ensemble de ces capacités et figure parmi les plus avancés sur le segment des drones maritimes.

Lutte contre les mines & sécurisation des espaces sous-marins : un besoin qui s'intensifie

La lutte contre les mines navales redevient un facteur central de l'accès à la mer, car elle offre un effet stratégique disproportionné à coût relatif limité : il est estimé que plus de 60 pays possèdent des mines navales et que plus de 30 en produisent, tandis que les stocks disponibles se comptent au minimum en dizaines de milliers. Mises en œuvre à grande échelle dans le conflit ukrainien ou à plusieurs reprises au Moyen-Orient, elles équipent aussi plusieurs marines asiatiques qui en possèderaient 50 à 100 000 au total.

Les tensions actuelles autour des zones de passage critiques confirment cette tendance, comme l'illustre la fermeture du détroit d'Ormuz début 2026, ou encore la persistance des mines dérivantes en mer Noire. En pratique, la simple menace de mines navales peut paralyser le trafic maritime d'une zone.

Exail se distingue aujourd'hui par sa capacité à proposer un système de lutte contre les mines entièrement dronisée et intégrée, supervisée à distance, tout en disposant d'un outil industriel permettant d'en assurer la montée en cadence. Les évolutions géopolitiques récentes pourraient éventuellement amener certaines marines à revoir à la hausse la taille des besoins et possiblement accélérer certains programmes.

Le potentiel de commandes dans ce domaine est très important. Il concerne :

Les besoins complémentaires des clients existants du groupe, estimés entre 500 M€ et 1 Md€. Ils comprennent la maintenance, les drones consommables K-STER, les fonctions supplémentaires et les demandes de systèmes de drones additionnels.

Les marines préparant des programmes de renouvellement des capacités et qui évaluent le système UMIS. Une dizaine de programmes sont actifs représentant environ 3 Md€ de commandes potentielles qui pourraient être notifiés à court, moyen ou plus long-terme selon leur stade d'avancement.

Accélération des drones de surface : passage à l'échelle et élargissement des usages

L'année 2025 marque un changement de dynamique dans l'expression des besoins pour des drones de surface : les ventes de drones DriX ont progressé d'environ +75%, portées par l'élargissement de la gamme avec les nouveaux modèles DriX O-16 (depuis 2024) et DriX H-9 (depuis 2025) et par les premières commandes sur des applications de défense.

Ces dernières ont porté sur des missions de surveillance (ISR), avec une première commande en 2025 d'une flotte de cinq drones de surface DriX par une marine européenne, puis des missions de cartographie à but militaire (« military survey »), avant de s'étendre plus récemment à des fonctions de protection, avec une configuration intégrant des capacités de lutte anti?drones aériens. Il s'agit du tout début de l'adoption par les marine de ces solutions dronisées.

Au-delà de ces premiers jalons, Exail estime que d'autres marchés majeurs pourraient s'ouvrir à mesure que les marines cherchent à démultiplier des capacités de détection et de surveillance, notamment dans le domaine sous-marin comme la lutte anti-sous-marins (détection de sous-marin). Le principal enjeu de ce type d'application n'est pas la disponibilité des capteurs de détection mais la capacité à les déployer : la rareté réside dans une plateforme autonome robuste et endurante, capable d'opérer en mer agitée. Le DriX est l'un des seuls drones opérationnels répondant à ces critères.

Fort d'un pipeline de clients intéressants qui s'élargit, Exail vise une croissance significative des commandes pour ses drones de surface DriX à moyen-terme, et potentiellement à court-terme selon le rythme d'adoption de ces moyens innovants par les marines.

Navigation résiliente : montée en puissance du besoin en mer et sur terre

La menace de brouillage GPS s'est nettement banalisée ces dernières années, notamment depuis 2024-2025 : des brouilleurs peu coûteux sont facilement accessibles et, dans les zones de tension, le jamming et le spoofing sont désormais régulièrement mentionnés dans les alertes de sûreté. Cette tendance rend les systèmes de navigation indispensable pour les plateformes civiles et militaires.

Dans ce cadre, Exail bénéficie d'une forte traction commerciale sur ses systèmes de navigation FOG (Fiber Optics Gyroscope), déjà adoptés à grande échelle sur des applications maritimes exigeantes. Pour les applications haute performance, le FOG dispose d'avantages structurels par rapport à des technologies plus anciennes, comme le gyrolaser ou les MEMs (stabilité, robustesse, absence de pièces en mouvement). Le Groupe dispose d'une très bonne maitrise de cette technologie, en particulier grâce à son intégration verticale des composants optiques et des très nombreux brevets déposés dans ce domaine.

Exail vise de poursuivre sa trajectoire de forte croissance de cette activité à travers :

La croissance du marché de la navigation haute performance, estimée entre 10% à 15% par an à horizon 2030 grâce à l'élargissement des besoins dans un contexte de tensions géopolitiques et d'évolutions technologiques ;

La pénétration croissante de la technologie de fibre optique dans de nouvelles applications, comme le maritime civil, la défense terrestre, les drones aériens ou les satellites basse orbites ;

La hausse de sa capacité de production afin de suivre la traction commerciale.

Objectifs 2026

Dans un contexte de marché très porteur, Exail Technologies s'inscrit dans une dynamique de croissance soutenue pour les prochaines années. Le carnet de commandes de 1,1 Md€ sécurise déjà une part importante de cette croissance.

La société vise un accroissement des prises de commandes en 2026, hors grands programmes. Concernant ces derniers, plusieurs programmes d'ampleur sont en cours d'évaluation en lutte contre les mines, à la fois pour des nouveaux clients et des clients existants. Il est difficile d'estimer les dates possibles de réalisation dans un contexte de marché qui évolue rapidement. La société espère également matérialiser de nouveaux succès commerciaux pour les applications de robotique au-delà de la lutte contre les mines, notamment avec ses drones de surfaces DriX.

L'un des enjeux opérationnels de l'année 2026 concerne la montée en capacité de production, à la fois en robotique maritime, sur le site existant d'Ostende, et en Navigation. Dans cette dernière activité, Exail va investir 10 à 15 M€ supplémentaires répartis au cours des deux prochaines années afin de d'augmenter encore sa production.

En terme de génération de trésorerie, selon les jalons techniques tels que prévus actuellement, la société devrait générer une bon niveau d'encaissement en 2026.

Dans un contexte toujours très porteur, Exail Technologies se fixe pour 2026, pour la troisième fois consécutive, un objectif de croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus. Au-delà, la société continue de viser une marge d'EBITDA courant de 25% lorsque le nouveau grand programme de robotique sera en phase de production.

Prochaines communications financières

15 avril 2026 : activité du 1 er trimestre 2026

trimestre 2026 19 juin 2026 : Assemblée Générale

16 juillet 2026 : activité 2 ème trimestre 2026

trimestre 2026 15 septembre 2026 : résultats semestriels 2026

14 octobre 1026 : activité du 3 ème

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

Contacts Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

ANNEXES

Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA courant : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel. Résultat d'exploitation : résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel. Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts. Dette nette : Dettes financières diminuées des liquidités, hors dette de loyers IFRS 16.

: Dettes financières diminuées des liquidités, hors dette de loyers IFRS 16. Dette nette hors ICG : dette nette en excluant la valeur des obligations ICG, qui ne génèrent pas de décaissement de trésorerie avant leur maturité et ne sont pas prises en compte dans le calcul des covenants bancaires

: dette nette en excluant la valeur des obligations ICG, qui ne génèrent pas de décaissement de trésorerie avant leur maturité et ne sont pas prises en compte dans le calcul des covenants bancaires Dette nette sur une base comparable : dette nette retraitée des fonds issus de l'émission d'ODIRNANE. Une table de réconciliation pour faire le lien avec les comptes consolidées est présentée ci-dessous.

Calcul de la dette nette hors ICG

(en millions d'euros) FY 2025 FY 2024 Endettement financier brut hors ICG 207 268 203 734 Trésorerie disponible, hors fonds reçu de l'émission d'ODIRNANE inlcus dans la trésorerie disponible 92 912 50 236 Dette nette hors ICG -114 356 -153 498

Calcul de l'endettement financier brut hors ICG

(en millions d'euros) FY 2025 FY 2024 Endettement financier brut - IFRS

(section 8.1.2 de comptes conslidés) 325 323 308 155 - Obligations ICG -118 055 -104 421 Endettement financier brut hors ICG 207 268 203 734

Calcul de la trésorerie disponible hors ODIRNANE

(en millions d'euros) FY 2025 FY 2024 Trésorerie disponible - IFRS

(section 8.1.2 de comptes consolidés) 328 411 50 236 - Fonds reçus de l'ODIRNANE nets des frais d'émission -295 760 - + Retraitement des fonds placés en compte séquestre dédié au paiement des intérêts de l'ODRINANE - comptabilisé en "autres actifs non courant" 60 261 - Fonds reçus de l'ODIRNANE inclus dans la trésorerie disponible -235 499 - Trésorerie disponible, hors fonds reçu de l'émission d'ODIRNANE inclus dans la trésorerie disponible 92 912 50 236

Compte de résultat 2025

(en milliers d'euros) 2025 2024 Chiffre d'affaires 478 545 373 062 Production immobilisée 24 287 24 507 Production stockée (1 260) 6 121 Autres produits de l'activité 26 088 23 836 Achats consommés et charges externes (244 184) (197 163) Charges de personnel (176 461) (152 453) Paiements en actions (18 006) (4 661) Impôts et taxes (5 108) (3 853) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (32 564) (28 304) Dotations aux amortissements d'incorporels à la juste valeur (18 300) (18 323) Autres produits et charges d'exploitation 1 406 (236) Autres éléments du résultat opérationnel (2 786) (4 456) RÉsultat opÉrationnel 31 657 18 075 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (26 862) (27 825) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 2 115 446 Coût de l'endettement financier net (a) (24 747) (27 379) Autres produits financiers (b) 1 861 1 503 Autres charges financières (c) (2 093) (1 082) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (24 979) (26 959) Impôt sur le résultat (773) 4 352 RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies 5 905 (4 532) Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 5 905 (4 532) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 2 980 (3 641) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 2 925 (891) Nombre moyen d'actions en circulation 16 968 306 16 997 650

Etat de la situation financière consolidée - Actif

(en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 [6] Actifs non courants 578 443 519 115 Écarts d'acquisition 145 964 145 964 Autres immobilisations incorporelles 263 196 271 005 Immobilisations corporelles 54 179 50 753 Droits d'utilisation 40 951 38 125 Autres actifs financiers 72 991 11 391 Actifs d'impôt différé 154 134 Autres actifs non courants 1 009 1 744 Actifs courants 694 593 312 714 Stocks nets 80 308 78 820 Créances clients nettes 60 907 64 285 Actifs sur contrats 160 799 63 151 Autres actifs courants 39 345 30 914 Actifs d'impôt exigible 23 054 22 471 Autres actifs financiers courants 1 750 2 796 Trésorerie et autres équivalents 328 430 50 277 Actifs destinés à la vente - - Totaux de l'actif 1 273 036 831 829

Etat de la situation financière consolidée - Passif

(en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 6 Capitaux propres (part du Groupe) 412 952 119 914 Capital [7] 17 425 17 425 Primes liées au capital 7 12 171 12 171 Obligations à durée indéterminée 298 784 - Réserves et résultat consolidés [8] 84 573 90 318 INTERETS ATTRIBUABLES AUX PARTICIPATIONS

NE DONNANT PAS LE CONTROLE 88 101 84 138 TOTAUX DES CAPITAUX PROPRES 501 053 204 052 Passifs non courants 384 059 377 182 Provisions long terme 6 811 6 402 Dettes financières à long terme – part à plus d'un an 261 862 269 173 Dettes de loyer – part à plus d'un an 34 369 32 422 Passifs d'impôts différés 37 164 39 250 Engagements d'achats de titres de minoritaires 40 424 26 276 Autres passifs non courants 3 429 3 659 Passifs courants 387 925 250 595 Provisions court terme 9 247 7 720 Dettes financières à long terme – part à moins d'un an 63 481 39 024 Dettes de loyer – part à moins d'un an 8 517 8 075 Autres passifs financiers courants 1 344 2 927 Dettes fournisseurs d'exploitation 68 449 49 292 Passifs sur contrats 139 203 61 418 Autres passifs courants 97 407 81 932 Passifs d'impôt exigible 277 208 Passifs destinés à la vente - - Totaux du passif 1 273 036 831 829

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 2025 2024 RÉsultat net des activitÉs poursuivies 5 905 (4 532) Charges et produits calculés 62 571 48 026 Plus et moins-values de cessions (359) (700) CapacitÉ D'AUTOFINANCEMENT ( avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 68 117 42 794 Charge concernant l'endettement financier net 24 747 27 379 Charge d'impôt 773 (4 352) CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 93 636 65 822 Impôts versés (1 784) (1 840) Variation du besoin en fonds de roulement 8 227 27 406 Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) 100 079 91 388 Opérations d'investissement Décaissement/acquisition d'immobilisations incorporelles (20 761) (20 091) Décaissement/acquisition d'immobilisations corporelles (14 331) (14 612) Encaissement/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 657 776 Investissements financiers nets des cessions (60 162) (406) Trésorerie nette/acquisitions et cessions de filiales (399) (2 071) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (94 997) (36 404) Opérations de financement Augmentations de capital ou apports - - Dividendes versés (583) (366) Acquisitions et cessions d'actions d'auto-contrôle 499 (821) Variation des intérêts minoritaires (3 666) (95) Emission d'obligations à durée indéterminée 295 760 - Coupons obligataires versés - - Encaissements provenant d'emprunts 38 392 33 003 Remboursements d'emprunts (35 407) (37 738) Remboursements des dettes de loyers (9 254) (8 219) Coût versé de l'endettement financier net (10 462) (14 553) Autres flux de financement (1 963) (1 589) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) 273 314 (30 378) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies (D= A+B+C) 278 396 24 605 Incidence des variations de taux de change (221) 93 TrÉsorerie à l'ouverture 50 236 25 538 Variation de trésorerie 278 396 24 605 Trésorerie des activités non poursuivies - - TrÉsoRerie à la clôture 328 411 50 236

Information sectorielle – exercice 2025

(en milliers d'euros) Navigation et robotique maritime Technologies avancées Structure IFRS 16

et IFRS 2 Elim. Consolidé Carnet de commandes début de période - - - - - 708 392 Carnet de commandes fin de période - - - - - 1 073 947 Chiffre d'affaires 373 009 117 951 1 169 - (13 584) 478 545 EBITDA courant 84 164 21 700 (1 779) 9 848 (10 622) 103 313 % du chiffre d'affaires 22,6 % 18,4 % n/a n/a n/a 21,6 % Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises (18 114) (5 402) 201 (9 247) - (32 564) Résultat d'exploitation 66 050 16 298 (1 579) 601 (10 622) 70 749 % du chiffre d'affaires 17,7 % 13,8 % n/a n/a n/a 14,8 % Coûts de restructurations (1 677) (306) - - - (1 983) Provisions inhabituelles - - - - - - Autres 93 - (896) - - (803) Totaux des autres éléments opérationnels (1 584) (306) (896) - - (2 786) Paiements en actions - - - (18 006) - (18 006) Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions (16 100) (2 200) - - - (18 300) Résultat opérationnel 48 366 13 792 (2 475) (17 405) (10 622) 31 657 % du chiffre d'affaires 13,0 % 11,7 % n/a n/a n/a 6,6 %

Information sectorielle – 2024

(en milliers d'euros) Navigation et robotique maritime Technologies avancées Structure IFRS 16

et IFRS 2 Elim. Consolidé Carnet de commandes début de période - - - - - 630 268 Carnet de commandes fin de période - - - - - 708 392 Chiffre d'affaires 289 004 97 332 1 132 - (14 407) 373 062 EBITDA courant 60 722 15 195 (1 231) 8 541 (9 408) 73 820 % du chiffre d'affaires 21,0 % 15,6 % n/a n/a n/a 19,8 % Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises (16 336) (3 747) (65) (8 156) - (28 304) Résultat d'exploitation 44 386 11 448 (1 297) 385 (9 408) 45 515 % du chiffre d'affaires 15,4 % 11,8 % n/a n/a n/a 12,2 % Coûts de restructurations (1 057) (3 417) - - - (4 475) Provisions inhabituelles - - - - - - Coûts des acquisitions/cessions (12) - - - - (12) Autres - - 31 - - 31 Totaux des autres éléments opérationnels (1 069) (3 417) 31 - - (4 456) Paiements en actions - - - (4 662) - (4 662) Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions (16 123) (2 200) - - - (18 323) Résultat opérationnel 27 194 5 831 (1 266) (4 277) (9 408) 18 074 % du chiffre d'affaires 9,4 % 6,0 % n/a n/a n/a 4,8 %

[1] Voir les définitions des indicateurs alternatifs de performance en annexe du présent communiqué

[2] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes, de l'impact de IFRS 16 et de la structure pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut. Le détail de ces éléments est disponible en annexe du présent communiqué.

[3] Dette nette hors obligations ICG : la dette nette est la dette financière en excluant l'application de IFRS 16, diminuée des disponibilités. Les obligations ICG sont exclues car elles ne génèrent pas de décaissement de trésorerie avant leur maturité et ne sont pas prises en compte dans le calcul des covenants. Des informations détaillées sur la structuration financière du groupe sont disponibles dans les précédentes présentations financières et dans l'URD 2025.

[4] Ce compte séquestre a été proposé dans les conditions d'émission de l'ORDINANE afin de rendre l'opération possible dans un contexte de contraintes de remontées de trésorerie vers l'entité Exail Technologies tant que les instruments ICG sont actifs. Le compte séquestre est comptabilisé dans la ligne actif financier non courant au bilan et en investissement financier dans le TFT.

[5] Evolution de la moyenne 20 jours des volumes échangés en euros, toutes plateformes confondus, entre janvier 2025 et mars 2026.

[6] L'état de la situation financière consolidée au 31 décembre 2024 a été modifié comme expliqué en note 1.3 des comptes consolidés.

[7] De l'entreprise mère consolidante.

[8] Y compris résultat de l'exercice.