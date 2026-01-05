 Aller au contenu principal
EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Nouvelle commande de plusieurs centaines de drones sous-marins K-STER pour environ 40 M EUR
05/01/2026

Exail annonce la signature d'une commande importante de plusieurs centaines de drones de neutralisation de mines K-STER, à destination de plusieurs marines [1] . Cette nouvelle commande, d'un montant d'environ 40 millions d'euros, constitue la deuxième plus grosse commande de drones K-STER jamais enregistrée, juste après celle de 60 M€ reçue en 2024.

Les drones K-STER interviennent dans la dernière phase des missions afin de neutraliser les menaces sous-marines identifiées préalablement par les autres drones du système de déminage UMIS. Il s'agit de drones « consommables » qui sont détruits lors de la neutralisation de la mine. Ils constituent une partie des revenus récurrents qui sont générés tout au long de la vie opérationnelle des systèmes UMIS.

Exail dispose désormais d'un carnet de commandes de plus de 1 000 drones autonomes et de la capacité nécessaire pour les produire dans les prochaines années. La production des K-STER sera assurée sur le site d'Ostende (Belgique), désormais pleinement opérationnel pour soutenir la montée en cadence des programmes majeurs de modernisation des capacités de lutte contre les mines.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.m

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

Contacts
Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@ exail-technologies.com

Anne-Pauline Petureaux
Tel. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Relations médias
Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr

[1] Pour des raisons de confidentialité, l'identité des clients ne peut pas être communiquée.


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95738-cp_exail-technologies_commande-k-ster_fr.pdf

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
85,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

