EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Mise à jour du calendrier financier : publication des résultats semestriels avant le 10 octobre 2026

Exail Technologies annonce le report de la publication de ses résultats du premier semestre 2026, qui interviendra au plus tard le 10 octobre 2026.

La société, en accord avec ses commissaires aux comptes, a considéré qu'un délai supplémentaire était nécessaire à la finalisation des travaux d'arrêté des comptes. Ce nouveau délai est justifié par la nécessité de réexaminer le traitement comptable d'instruments financiers, d'une grande complexité technique, émis par les filiales et sous-filiales d'Exail Technologies (tels que décrits dans la note 2.2.2 du chapitre 4.1.6 des comptes consolidés, disponibles dans l'URD 2025).

Ce décalage de publication ne remet cependant en cause ni les agrégats financiers déjà publiés le 14 septembre 2026, ni la dynamique opérationnelle du groupe, qui restent excellents, et ceci avec la perspective de l'acquisition d'Exail Technologies par Thales.

La société confirme :

le chiffre d'affaires du semestre à 275 M€, en croissance de 27% par rapport au 1 er semestre 2025,

semestre 2025, l'EBITDA courant [1] à 63 M€, en progression d'environ 43%,

le résultat d'exploitation [2] à 46 M€, en progression de 61%,

l'accroissement du besoin en fonds de roulement de 70 M€, avec des encaissements significatifs attendus au 2 ème semestre 2026.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

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[1] Ebitda courant : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

[2] Résultat d'exploitation : résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.