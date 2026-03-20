EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la date du 20 mars 2026

Paris, le 20 mars 2026

La société Exail Technologies publie ci-après le nombre total de droits de vote existant et au nombre d'actions composant son capital à la date du 20 mars 2026.

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables* 20/03/2026 17.044.747 23.643.419 23.569.972

*Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Les 73.447 [1] titres détenus en autocontrôle le 20 mars 2026 matin par Exail Technologies ne sont ainsi pas pris en compte.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

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[1] Nombre corrigé des actions détenues en autocontrôle