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EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Information concernant des négociations entre Exail Technologies et Safran
information fournie par Actusnews 26/06/2026 à 14:35

Communiqué de presse

Paris, 26 juin 2026 à 14h30

A la suite de la publication d'un article, Exail Technologies confirme être entrée en négociations concernant une éventuelle acquisition d'Exail Technologies par Safran, au prix de 128,5 euros par action, qui prendrait la forme d'un rachat du bloc de contrôle de la famille Gorgé, suivi d'une offre publique obligatoire.

Il n'existe aucune certitude que ces discussions aboutissent à un accord ou à la réalisation de l'opération envisagée.


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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98906-cp_exail-technologies_commentaire-article_fr.pdf

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