EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail Technologies remporte une commande de drone grands fonds capable d'opérer à 6 000 m de profondeur

Exail Technologies a été sélectionné par la Direction Générale de l'Armement pour fournir un système de drone autonome grands fonds, capable d'opérer à 6 000 m de profondeur, à la Marine Nationale française. Ce programme représente un montant très significatif pour la société. Il débute en ce mois d'octobre et devrait durer environ 2 ans.

La maîtrise des fonds marins est devenue un enjeu majeur pour de nombreux acteurs étatiques et économiques afin de préserver leurs intérêts stratégiques. La lutte contre les menaces sur les infrastructures sous-marines, telles que les câbles de communications, exige des capacités technologiques et compétences associées très poussées. Le système intégré de drone grandes profondeurs proposé par Exail se positionne comme un outil essentiel à la souveraineté des pays dans l'ensemble de leur zone maritime exclusive .

Ce nouveau drone bénéficiera de plus de 40 ans d'expérience d'Exail dans les grands fonds et embarquera un certain nombre d'équipements conçus et fabriqués par le groupe, notamment une centrale inertielle de navigation compacte et des capteurs acoustiques. Exail pourra également s'appuyer sur les capacité mises en œuvre pour la conception du précédent modèle, Ulyx, qui a démontré plusieurs fois sa capacité à réaliser des missions à 6 000 mètres de fond en toute autonomie.

Cette nouvelle commande vient ainsi renforcer la très bonne dynamique du groupe enclenchée en ce troisième trimestre 2024. Elle vient s'ajouter au contrat de fourniture de drones K-Ster de 60 M€ signé au mois de juillet, ainsi qu'aux différents succès commerciaux pour les systèmes de navigation du groupe. Outre la forte hausse des prises de commandes, Exail s'est également donné comme objectif une croissance des revenus très significative au troisième trimestre.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique laautonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

