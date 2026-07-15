EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail remporte un contrat pour trois systèmes légers de lutte contre les mines auprès d'une marine européenne

Communiqué de presse

Paris, 15 juillet 2026

Exail a remporté un contrat auprès d'une marine européenne pour la fourniture de trois systèmes de drones légers de lutte contre les mines. Conçus pour être rapidement déployés à partir d'embarcations pneumatiques semi-rigides, ces systèmes permettront aux forces navales d'identifier et de neutraliser rapidement les mines sous-marines. Bien que d'une ampleur plus modeste que les programmes de lutte contre les mines remportés par Exail ces dernières années, ce contrat constitue une nouvelle référence pour les systèmes de drones légers du Groupe.

Chaque système intègre la technologie UMIS d'Exail, principalement configuré pour mettre en œuvre une combinaison adaptable de drones sous-marins d'identification SEASCAN et de drones consommables de neutralisation K-STER. Le système peut être exploité par un équipage de seulement trois personnes. Cette solution compacte et modulaire a été spécialement développée pour les opérations en eaux très peu profondes et dans des environnements disposant d'infrastructures limitées, où les navires de plus grande taille ne peuvent pas intervenir.

Cette prise de commande renforce une nouvelle fois la position dominante du groupe dans la lutte contre les mines sous-marines grâce à son système de drones UMIS. Elle illustre également la capacité des technologies d'Exail à s'adapter à différentes échelles opérationnelles, depuis les grandes plateformes navales jusqu'aux moyens légers d'intervention rapide. Cette flexibilité permet au groupe d'adresser un spectre plus large de besoins opérationnels et d'élargir son marché adressable dans le domaine de la guerre des mines.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

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