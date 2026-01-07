EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Drone DriX H-9: Exail annonce deux nouvelles commandes, dont une intégrant des capacités anti-drones aériens

Communiqué de presse

Paris, 7 janvier 2026

Exail annonce la signature de deux contrats pour son drone de surface DriX H-9, confirmant l'accélération de l'adoption de ses solutions autonomes dans la défense et la sécurité maritime. Ces innovations répondent à la multiplication des menaces dans le domaine maritime.

La première commande, passée par la branche innovation d'une marine de premier plan, marque une avancée stratégique : le DriX H-9 sera équipé pour des missions CUAS ( Counter-Unmanned Aerial System ), intégrant des capteurs et technologies, fournis par un tiers, pour la neutralisation de drones aériens. Cette adaptation, issue de plateformes terrestres, ouvre la voie à une nouvelle génération de défense maritime, capable de détecter, suivre et contrer les menaces aériennes depuis la mer.

L'intégration de la capacité CUAS sur un drone de surface comme le DriX H-9 permet de projeter la défense anti-drones au-delà des côtes, offrant une protection mobile et flexible sur l'eau, qu'il s'agisse de protéger une flotte en transit, d'escorter des navires sensibles dans des zones à risque, de sécuriser l'accès à un port ou de défendre des infrastructures critiques contre des attaques de drones. Les récents incidents ont montré que les drones aériens représentent une menace réelle pour les bâtiments militaires et civils, rendant indispensable le déploiement de solutions CUAS embarquées et autonomes.

Le DriX H-9 ( lien vers les informations sur le drone ) incarne la montée en puissance des drones de surface dans la transformation des opérations navales. Son autonomie, sa capacité d'emport et sa modularité lui permettent d'intégrer rapidement de nouveaux systèmes pour des missions variées : surveillance, sécurité, hydrographie, lutte anti-drones, protection d'infrastructures. Cette polyvalence optimise les ressources des forces armées et des opérateurs civils et renforce leur résilience face à des menaces évolutives.

La seconde commande, passée par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine), constitue la deuxième acquisition d'un drone DriX par cet acteur, témoignant de la réputation grandissante du système dans le domaine de la cartographie des fonds marins. Le DriX H-9 accélérera les cycles de collecte, étendra la couverture des zones surveillées et garantira la disponibilité rapide d'informations fiables, essentielles à la sécurité de la navigation et à la gestion des espaces maritimes.

Avec trois commandes du DriX H-9 en quelques mois, Exail démontre la maturité technologique et la pertinence opérationnelle de sa gamme de drones autonomes. L'année 2026 s'annonce ainsi prometteuse, avec des nouveaux contrats actuellement en phase de finalisation pour des drones de surface, témoignant de la dynamique commerciale soutenue d'Exail Technologies.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

