EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024

Communiqué

Paris, 31 janvier 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXAIL TECHNOLOGIES à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

16 950 titres EXAIL TECHNOLOGIES

100 297 €

Au cours du 2 ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat, 78 828 titres, pour un montant de 1 400 577 € (970 transactions).

A la vente, 72 724 titres, pour un montant de 1 294 783 € (964 transactions).

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

11 499 titres EXAIL TECHNOLOGIES

192 084 €

Il est rappelé qu'au cours du premier semestre 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat, 77 634 titres, pour un montant de 1 628 229 € (943 transactions).

A la vente, 80 166 titres, pour un montant de 1 68 5662 € (971 transactions).

Il est rappelé qu'au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

4 299 titres EXAIL TECHNOLOGIES

255 967 €

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Achats Vente Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR 01/07/2024 1 500 16 26 670,00 02/07/2024 500 5 9 075,00 1 250 21 22 860,00 03/07/2024 350 2 6 734,00 1 400 12 27 048,00 04/07/2024 682 11 13 548,20 1 204 13 24 207,99 05/07/2024 800 9 15 903,52 293 3 5 861,64 08/07/2024 691 10 13 441,12 638 5 12 454,53 09/07/2024 1 550 17 29 315,93 455 4 8 708,79 10/07/2024 550 8 10 357,00 11/07/2024 622 17 11 790,51 772 8 14 697,64 12/07/2024 425 6 8 204,63 650 7 12 571,98 15/07/2024 619 7 12 151,59 619 6 12 219,06 16/07/2024 470 8 9 059,20 565 6 10 945,12 17/07/2024 1 450 11 27 593,07 18/07/2024 1 400 9 25 620,98 294 5 5 480,87 19/07/2024 868 8 15 246,77 350 7 6 285,34 22/07/2024 301 3 5 231,38 550 8 9 629,02 23/07/2024 1 600 9 27 742,08 550 6 9 829,00 24/07/2024 420 4 7 091,62 550 3 9 361,00 25/07/2024 1 100 10 18 513,00 1 800 13 30 697,92 26/07/2024 1 400 7 23 485,00 29/07/2024 675 6 11 142,97 375 5 6 196,01 30/07/2024 350 2 5 729,99 600 6 9 976,02 31/07/2024 800 6 13 359,04 400 5 6 711,00 01/08/2024 1 400 9 24 597,02 1 600 18 28 250,08 02/08/2024 1 350 9 22 856,04 855 17 14 564,50 05/08/2024 1 825 11 29 437,43 1 700 8 27 492,57 06/08/2024 700 6 11 196,01 950 14 15 412,04 07/08/2024 150 1 2 475,00 800 7 13 434,00 08/08/2024 800 6 13 305,04 600 6 10 009,02 09/08/2024 444 8 7 485,84 800 6 13 534,00 12/08/2024 850 10 14 340,01 350 10 5 980,00 13/08/2024 425 6 7 059,00 150 2 2 493,14 14/08/2024 550 4 9 252,98 15/08/2024 251 5 4 281,03 351 4 6 019,05 16/08/2024 323 5 5 588,80 373 4 6 486,73 19/08/2024 433 8 7 566,80 20/08/2024 350 5 6 128,99 241 9 4 239,67 21/08/2024 151 7 2 633,38 801 8 14 152,39 22/08/2024 775 10 13 872,50 625 4 11 255,00 23/08/2024 350 14 6 184,99 50 3 886,78 26/08/2024 350 5 6 170,99 300 13 5 313,00 27/08/2024 659 10 11 559,26 28/08/2024 350 4 6 128,99 550 22 9 751,01 29/08/2024 150 6 2 619,00 150 2 2 631,00 30/08/2024 151 2 2 633,52 551 19 9 725,54 02/09/2024 350 3 6 210,02 03/09/2024 350 6 6 191,99 04/09/2024 351 4 6 163,56 151 12 2 669,56 05/09/2024 800 7 13 959,04 800 12 14 177,04 06/09/2024 800 13 14 086,00 09/09/2024 1 400 11 24 976,00 10/09/2024 145 2 2 600,40 800 10 14 467,04 11/09/2024 919 13 16 460,12 150 5 2 729,81 12/09/2024 1 359 27 23 962,84 13/09/2024 360 5 6 304,79 16/09/2024 195 4 3 424,73 500 6 8 810,00 17/09/2024 1 000 14 17 404,00 546 11 9 553,25 18/09/2024 790 19 13 713,69 1 100 12 19 177,84 19/09/2024 300 6 5 310,99 350 4 6 219,99 20/09/2024 350 2 6 163,99 350 2 6 240,01 23/09/2024 350 6 6 206,66 350 2 6 230,00 24/09/2024 350 2 6 177,99 700 12 12 526,01 25/09/2024 550 6 9 850,01 26/09/2024 843 9 14 854,17 950 14 16 859,94 27/09/2024 850 12 15 077,98 575 6 10 224,02 30/09/2024 550 8 9 706,46 01/10/2024 150 1 2 631,00 350 2 6 170,01 02/10/2024 500 8 8 747,50 550 4 9 675,00 03/10/2024 1 125 10 20 009,48 1 134 13 20 292,36 04/10/2024 948 11 16 938,77 1 050 10 18 877,53 07/10/2024 655 9 11 712,64 671 20 12 027,21 08/10/2024 374 4 6 686,63 417 15 7 473,31 09/10/2024 407 6 7 288,72 151 6 2 714,93 10/10/2024 790 6 14 010,41 179 8 3 194,04 11/10/2024 411 7 7 186,58 130 7 2 286,40 14/10/2024 424 10 7 409,57 15/10/2024 350 7 6 085,00 71 2 1 241,08 16/10/2024 350 12 6 070,02 17/10/2024 551 11 9 494,39 1 1 17,40 18/10/2024 389 7 6 674,42 1 100 14 19 059,48 21/10/2024 575 8 10 398,47 1 450 10 26 229,05 22/10/2024 1 425 19 25 645,73 948 15 17 145,91 23/10/2024 201 4 3 582,10 1 049 23 18 912,11 24/10/2024 1 840 15 34 232,28 1 763 17 32 887,00 25/10/2024 991 17 17 883,49 96 1 1 754,88 28/10/2024 1 205 14 21 949,68 1 212 21 22 189,66 29/10/2024 450 3 8 186,00 400 7 7 292,00 30/10/2024 601 12 10 842,16 400 3 7 232,08 31/10/2024 400 19 7 180,00 200 4 3 612,00 01/11/2024 500 3 8 982,00 04/11/2024 400 4 7 172,00 49 1 883,96 05/11/2024 464 10 8 321,10 06/11/2024 200 5 3 608,00 07/11/2024 1 750 21 32 719,93 08/11/2024 800 5 15 760,00 701 18 13 899,64 11/11/2024 850 6 16 624,98 12/11/2024 450 7 8 721,00 600 7 11 640,12 13/11/2024 1 150 15 22 039,98 14/11/2024 400 7 7 572,00 400 1 7 576,00 15/11/2024 600 10 11 404,02 251 3 4 791,04 18/11/2024 850 18 15 925,01 19/11/2024 550 16 10 274,00 550 11 10 297,98 20/11/2024 938 11 17 687,40 1 188 11 22 474,35 21/11/2024 1 150 18 21 253,04 22/11/2024 600 8 10 984,02 700 7 12 867,47 25/11/2024 1 822 23 33 059,10 1 122 16 20 440,48 26/11/2024 1 500 22 26 437,05 300 1 5 298,00 27/11/2024 1 000 18 17 260,00 350 3 6 048,00 28/11/2024 500 4 8 576,00 1 200 12 20 730,00 03/12/2024 1 780 30 219,58 1 480 4 25 636,56 04/12/2024 1 122 14 18 875,52 834 7 14 113,53 05/12/2024 556 6 9 309,39 1 400 25 23 660,00 06/12/2024 206 4 3 535,80 620 9 10 702,01 09/12/2024 247 4 4 298,34 647 15 11 311,89 10/12/2024 600 10 10 488,00 68 2 1 194,08 11/12/2024 400 7 6 864,00 400 6 6 872,00 12/12/2024 400 9 6 836,00 331 5 5 681,48 13/12/2024 600 6 10 171,98 200 2 3 420,00 16/12/2024 1 308 9 21 494,63 1 508 9 24 876,12 17/12/2024 821 9 13 665,55 621 14 10 400,07 18/12/2024 891 10 14 935,30 19/12/2024 600 5 10 180,02 800 10 13 640,00 20/12/2024 400 2 6 820,00 400 2 6 840,00 23/12/2024 409 6 7 001,92 600 5 10 336,02 24/12/2024 200 2 3 428,00 27/12/2024 200 2 3 420,00 200 2 3 452,00 30/12/2024 203 4 3 531,94 400 8 6 964,00 31/12/2024 75 1 1 300,50 400 6 6 988,00