EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Activité du 3ème trimestre 2026 : +21% de croissance organique du chiffre d'affaires

Communiqué de presse

Paris, 14 octobre 2026 à 18h

Exail Technologies a poursuivi sa forte croissance au 3 ème trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 121 M€, en progression organique [1] de 21%, et des prises de commandes de 97 M€, en hausse de 15% par rapport au 3 ème trimestre 2025. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint ainsi 396 M€, soit une progression organique de 25%.

La bonne dynamique du Groupe reste portée par ses principales activités, avec la poursuite de la montée en cadence dans la robotique maritime et les systèmes de navigation, ainsi que la croissance des activités photoniques. L'activité commerciale demeure également soutenue dans ces métiers. Après neuf mois, les prises de commandes s'établissent à 325 M€ et le carnet de commandes à 1 milliard d'euros à fin septembre 2026.

Concernant le projet de rapprochement avec Thales, le Groupe renvoie aux éléments présentés dans son communiqué de résultats semestriels publié le 9 octobre 2026.

Prises de commandes et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre et 9 mois 2026 par segment

(en millions d'euros) T3

2026 T3

2025 Var. % Var. organique % 9 mois

2026 9 mois 2025 Var. % Var. organique % Prises de commandes 97 85 +15% +15% 325 697 -53% -53% Chiffre d'affaires consolidé 121 105 +16% +21% 396 325 +22% +25% Segment Navigation & Robotique maritime 99 80 +24% +24% 326 250 +30% +30% Segment Technologies avancées 26 28 -7% +12% 84 84 +0% +12% Structure & éliminations intra-groupe -4 -3 - - -14 -9 - - Carnet de commandes à fin de période 1 001 1 081 -7% -7% 1 001 1 081 -7% -7%

Prises de commandes du 3 ème trimestre 2026 : 97 M€

Les prises de commandes du Groupe s'établissent à 97 M€ au 3 ème trimestre 2026, en hausse de 15% par rapport au 3 ème trimestre 2025. L'activité commerciale demeure soutenue, notamment dans la navigation inertielle, les systèmes maritimes et la photonique.

Le segment Navigation & Robotique maritime enregistre 74 M€ de prises de commandes externes sur le trimestre, en hausse de 6% par rapport au 3 ème trimestre 2025. Ce montant est très majoritairement constitué de commandes de systèmes de navigation. La demande demeure soutenue dans un large éventail d'applications civiles et de défense, avec une activité particulièrement dynamique à l'international. Dans les systèmes maritimes, les commandes du trimestre sont essentiellement portées par les besoins additionnels de clients déjà équipés de solutions Exail.

Le segment Technologies avancées enregistre 23 M€ de prises de commandes externes au 3 ème trimestre, en croissance de 68% à périmètre comparable. Les activités photoniques poursuivent leur développement, soutenues par l'élargissement de la base clients et par une demande accrue sur plusieurs lignes de produits. Les prises de commandes dans les équipements aéronautiques restent relativement stables par rapport à l'an passé.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les prises de commandes du Groupe s'établissent à 325 M€. Leur recul par rapport à la base de comparaison particulièrement élevée de 2025 reflète principalement le calendrier de notification des grands programmes de robotique maritime, dont la contribution peut varier significativement d'une période à l'autre (les neuf mois 2025 incluaient notamment le contrat d'envergure de 400 M€ signé au 1 er trimestre 2025).

Un chiffre d'affaires de 121 M€, en croissance organique de 21%

Segment Navigation & Robotique maritime : 99 M€, en croissance de 24%

Le chiffre d'affaires du segment Navigation & Robotique maritime atteint 99 M€ au 3 ème trimestre 2026, en progression de 24% par rapport à la même période de 2025. Cette performance repose sur la poursuite de la montée en cadence des principaux programmes de robotique maritime et sur la forte dynamique des systèmes de navigation inertielle. Les capacités industrielles déployées au cours des derniers trimestres permettent au Groupe d'accompagner la hausse des volumes, notamment sur les produits de série. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus du segment s'élèvent à 326 M€, soit une croissance de 30%.

Segment Technologies avancées : 26 M€, en croissance de 12% à périmètre comparable

Le segment Technologies avancées réalise un chiffre d'affaires de 26 M€ au 3 ème trimestre 2026. À périmètre courant, les revenus reculent de -7% en raison de la cession de l'activité Automation intervenue début mai 2026. À périmètre comparable, ils progressent de 12%. Cette croissance est principalement portée par les activités photoniques, qui bénéficient d'une demande soutenue dans les fibres optiques spéciales, les solutions de modulation, les lasers et les instruments quantiques. Les équipements aéronautiques affichent une évolution plus modérée. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires du segment atteint 84 M€, stable à périmètre courant et en hausse organique de 12%.

Perspectives

Exail Technologies évolue sur des marchés portés par des besoins croissants en matière de souveraineté et de modernisation des forces armées. Son expertise reconnue dans la navigation inertielle, la robotique maritime et les technologies avancées soutient la poursuite de son développement.

Les perspectives commerciales demeurent favorables, avec plusieurs appels d'offres importants en cours dans le domaine de la lutte contre les mines et un pipeline commercial important dans les autres activités du groupe, comprenant notamment des opportunités significatives aux États-Unis et en Asie.

Exail Technologies confirme son objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2026 ainsi qu'une progression de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.

À propos d'Exail Technologies

Exail Technologies est un groupe de technologies de défense qui conçoit et fournit des systèmes de drones maritimes autonomes et des solutions avancées de navigation destinées aux clients navals et de défense opérant dans des environnements exigeants. Les solutions du groupe sont utilisées dans des applications critiques où la fiabilité, la précision et la sécurité opérationnelle sont essentielles à la réussite des missions. Fort de capacités intégrées couvrant la conception, la fabrication et le déploiement, Exail développe des systèmes maritimes sans équipage (drones de surface autonomes, drones sous?marins) pour des missions de lutte contre les mines et de surveillance, ainsi que des solutions de navigation inertielle de très haute précision reposant sur une technologie propriétaire de gyroscopes à fibre optique, permettant d'opérer dans des environnements où le signal GPS est indisponible ou dégradé.

Exail sert des clients de la défense et du secteur civil dans près de 80 pays, avec une activité majoritairement tournée vers la défense, complétée par des applications civiles ciblées.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et admise sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie des indices SBF 120, Euronext Tech Leaders et MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

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[1] La variation de périmètre concerne l'activité Automation, cédée depuis le 1 er mai 2026 et qui représentait 13 M€ de revenus sur l'exercice 2025.