EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Activité du 1er trimestre 2026 : croissance du chiffre d'affaires de 40%

Communiqué de presse

Paris, 15 avril 2026 à 17h45

Exail Technologies réalise un excellent début d'exercice 2026, avec une croissance de +40% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Cette performance est principalement tirée par le segment stratégique Navigation & Robotique maritime, dont les revenus progressent de +51%.

Cette accélération est la traduction opérationnelle des prises de commandes enregistrées en 2025 (844 M€, +87%), combinées à l'augmentation progressive des capacités de production du groupe, aussi bien en robotique maritime qu'en systèmes de navigation.

Les prises de commandes du premier trimestre 2026 atteignent 112 M€. Leur recul en valeur absolue par rapport au premier trimestre 2025 reflète uniquement l'effet de base lié à la signature, en février 2025, d'un contrat majeur d'environ 400 M€. Hors cet élément, la dynamique commerciale reste soutenue, avec une croissance organique d'environ +30%, notamment portée par les ventes de systèmes de navigation.

Exail Technologies entame ainsi l'exercice 2026 sur une trajectoire très favorable dans des marchés durablement porteurs. Les récents développements géopolitiques au Moyen-Orient ont renforcé la prise de conscience mondiale des enjeux liés à la guerre des mines, à la vulnérabilité des systèmes GPS et à la montée des menaces hybrides, autant de domaines au cœur du positionnement technologique du groupe.

Prises de commandes et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 par segment

(en millions d'euros) T1

2026 T1

2025 Var.

M€ Var.

% Prises de commandes 112 487 -375 -77% Chiffre d'affaires consolidé 131 94 +37 +40% Segment Navigation & Robotique maritime 107 71 +36 +51% Segment Technologies avancées 28 26 +3 +10% Structure & éliminations intra-groupe -4 -3 - - Carnet de commandes à fin de période 1 055 1102 - 47 -4%

Prises de commandes du 1 er trimestre 2026 : 112 M€

La dynamique commerciale du groupe demeure soutenue au premier trimestre 2026. Dans le domaine de la lutte contre les mines, l'activité commerciale reste intense, même si aucune commande significative n'a été enregistrée sur la période en raison du calendrier des processus d'acquisition en cours. Le principal moteur de l'activité commerciale au cours du trimestre provient ainsi des systèmes de navigation.

Navigation : environ 60 M€ de commandes, en progression de plus de 40%, portée à la fois par les secteurs de la défense et du civil

Exail Technologies a réalisé le meilleur trimestre de son histoire en prises de commandes de systèmes de navigation. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle intervient après un quatrième trimestre 2025 déjà nettement supérieur aux attentes. Les tendances de fond évoquées par la société l'an passé, telle que la volonté croissante des clients de diversifier leurs sources d'approvisionnement au-delà des acteurs américains, commencent désormais à produire des effets concrets.

Les prises de commandes du trimestre concernent en premier lieu la défense navale. Exail a remporté ce trimestre plusieurs commandes importantes de 2 à 5 M€ pour équiper des véhicules précédemment équipés par des concurrents. Un acteur d'Europe du Nord vient par exemple de choisir les centrales inertielles Marins pour équiper plusieurs sous-marins. Une commande complémentaire avec ce même acteur pourrait être signée prochainement.

Les ventes du groupe en défense terrestre sont également en croissance ce trimestre grâce à des commandes pour des applications variées, notamment en Europe. Les systèmes Exail équiperont des véhicules terrestres pour des applications radars, des véhicules légers blindés et des capteurs optroniques.

Enfin, la dynamique commerciale pour les applications civiles pour les opérations maritimes, déjà en forte croissance en 2025, ne faiblit pas et constitue le troisième moteur de croissance du trimestre.

Robotique maritime : environ 25 M€ de commandes

Les commandes du trimestre en robotique concernent en majorité des drones de surface DriX. Exail Technologies a notamment commercialisé un nouveau drone de surface transocéanique DriX O-16 auprès d'un acteur civil international des infrastructures numériques, pour des applications liées aux câbles sous-marins. Cette nouvelle commande, qui fait suite à une première acquisition réalisée en 2025 par le même client, illustre l'adoption croissante des solutions autonomes du groupe pour des missions civiles offshore, telles que les opérations de survey , de surveillance et de sécurisation des infrastructures sous-marines critiques.

Le segment des Technologies avancées a enregistré environ 27 M€ de commandes au 1 er trimestre 2026, un niveau équivalent à celui de l'année précédente. La dynamique à l'intérieur de ce segment est cependant hétérogène. D'une part, les ventes de composants photoniques et optique sont en très forte progression, ayant plus que doublé par rapport au 1 er trimestre 2025. Elles représentent les deux tiers de ce segment. D'autre part, les ventes d'équipements liées à l'aéronautiques sont en recul, principalement en raison d'un effet de base dû à une commande significative de plusieurs millions d'euros au 1 er trimestre 2025.

Un chiffre d'affaires de 131 M€, en hausse de +40%

Segment Navigation & Robotique maritime : 107 M€, en croissance de +51%

Les revenus du segment Navigation & Robotique maritime affichent une forte accélération au premier trimestre 2026. Cette très bonne performance est permise par l'augmentation des capacités de production et bénéficie également d'un effet de base favorable (la saisonnalité du chiffre d'affaires était un peu plus marquée en 2025 entre le 1 er et le 2 ème trimestre par rapport aux années précédentes).

Dans la lutte contre les mines, le programme BENL est nettement monté en charge en 2025 et poursuit sur ce niveau en 2026. Les autres programmes en cours, dont le programme de 400 M€ remporté en 2025, montent en puissance et contribuent significativement plus au chiffre d'affaires du trimestre que l'année précédente. Les drones de surface DriX, dont les commandes ont progressé de 75% en 2025 et sont en cours d'exécution, constituent sur le trimestre un deuxième moteur de croissance.

En navigation, l'activité est également en forte croissance, supérieure à 35%, traduisant les effets de la montée en capacité industrielle. Le trimestre a été marqué par un nombre record de centrales de navigation produites, avec un nouveau record de production atteint au mois de mars. Cette activité devrait continuer sa montée en capacité durant l'année 2026.

Segment Technologies avancées : 28 M€, en croissance de +10%

Au premier trimestre 2026, le segment Technologies avancées enregistre une progression des revenus portée par la dynamique de la photonique. Grâce au très bon niveau de commandes au 4 ème trimestre 2025 et depuis le début de l'année, son chiffre d'affaire progresse de plus de 20%. Le niveau d'activité dans les équipements liés à l'aéronautique s'était stabilisé en fin d'exercice précédent et réalise une légère croissance.

Emission obligataire complémentaire de 256 M€ en janvier 2026

Le Groupe a réalisé au début du trimestre une émission d'obligations hybrides complémentaire à celle réalisée en septembre 2025. Le produit de ces émissions, d'environ 550 M€ au total, doit participer au refinancement du Groupe, projeté en 2026 et portant sur le refinancement de la dette bancaire, de la liquidité pour l'ensemble des instruments détenus par ICG et une sortie pour les actionnaires minoritaires des filiales selon des mécanismes rappelés dans le communiqué des résultats annuels et décrits dans le Document d'enregistrement universel 2025 [1] .

Perspectives

Dans un contexte géopolitique marqué par des transformations profondes des doctrines opérationnelles, mises en évidence par les conflits en Ukraine et au Moyen?Orient, l'activité commerciale d'Exail Technologies demeure particulièrement intense. Ces évolutions soulignent l'importance croissante des enjeux de souveraineté, de protection des infrastructures critiques, de lutte contre les mines navales et de capacités hybrides, au cœur des positionnements technologiques du groupe.

Ces tendances structurelles sont susceptibles de générer des opportunités commerciales supplémentaires pour Exail Technologies. A l'exception de quelques commandes liées à des urgences opérationnelles, leur transformation en revenus s'inscrit dans une tendance à moyen et long terme, conforme aux cycles de décision des clients. À ce titre, Exail Technologies ne s'attend pas à un effet important des développements géopolitiques récents sur son niveau de revenus en 2026.

Malgré un environnement durablement porteur, la performance exceptionnelle du premier trimestre ne doit pas être extrapolée à l'ensemble de l'année. Ainsi, le deuxième trimestre devrait afficher une croissance moins importante, notamment en comparaison d'un deuxième trimestre 2025 qui avait connu une croissance de 52%. Exail Technologies confirme son objectif de croissance des revenus à deux chiffres en 2026, ainsi qu'une croissance de l'EBITDA supérieure à celle du chiffre d'affaires.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est un groupe de technologies de défense qui conçoit et fournit des systèmes de drones maritimes autonomes et des solutions avancées de navigation destinés aux clients navals et de défense opérant dans des environnements exigeants. Les solutions du groupe sont utilisées dans des applications critiques où la fiabilité, la précision et la sécurité opérationnelle sont essentielles à la réussite des missions. Fort de capacités intégrées couvrant la conception, la fabrication et le déploiement, Exail développe des systèmes maritimes sans équipage (drones de surface autonomes, drones sous-marins) pour des missions de lutte contre les mines et de surveillance, ainsi que des solutions de navigation inertielle de très haute précision reposant sur une technologie propriétaire de gyroscopes à fibre optique, permettant d'opérer dans des environnements où le signal GPS est indisponible ou dégradé.

Exail sert des clients de la défense et du secteur civil dans près de 80 pays, avec une activité majoritairement tournée vers la défense, complétée par des applications civiles ciblées.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et admise sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie des indices SBF 120, Euronext Tech Leaders et MSCI Global Small Caps..

www.exail-technologies.com

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apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

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[1] L'ensemble des informations relatives à la valorisation des instruments détenus par ICG et les minoritaires des filiales sont détaillées dans l'annexe des comptes consolidés, dans le Document d'enregistrement universel 2025.