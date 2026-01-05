Exail Technologies entouré après une commande importante de drones
"Cette nouvelle commande constitue la deuxième plus grosse commande de drones K-STER jamais enregistrée, juste après celle de 60 MEUR reçue en 2024", met en avant le groupe de hautes technologies pour la robotique autonome et la navigation.
Les drones K-STER interviennent dans la dernière phase des missions afin de neutraliser les menaces sous-marines identifiées préalablement par les autres drones du système de déminage UMIS. Drones "consommables" détruits lors de la neutralisation de la mine, ils constituent une partie des revenus récurrents qui sont générés tout au long de la vie opérationnelle des systèmes UMIS.
Exail dispose désormais d'un carnet de commandes de plus de 1000 drones autonomes et de la capacité nécessaire pour les produire dans les prochaines années. La production des K-STER sera assurée sur le site d'Ostende (Belgique), désormais pleinement opérationnel pour soutenir la montée en cadence des programmes majeurs de modernisation des capacités de lutte contre les mines.
