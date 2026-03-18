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Exail Technologies enregistre des commandes record en 2025, vise une nouvelle hausse en 2026
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 07:00

Le fabricant français de drones sous-marins Exail Technologies EXA.PA a annoncé mercredi une hausse de 87% de ses prises de commandes en 2025 et un Ebitda en progression de 40%, tout en visant une nouvelle augmentation des commandes cette année dans un marché jugé "très porteur".

Le groupe de défense a enregistré des prises de commandes record de 844 millions d’euros en 2025, portées par une forte dynamique commerciale dans la robotique maritime et les systèmes de navigation.

L’Ebitda courant a atteint 103 millions d’euros, avec une marge de 23% et le chiffre d'affaires est ressorti à 479 millions d’euros, en hausse de 28%.

En janvier, le groupe avait prévu pour 2025 la croissance du son chiffre d'affaires d'environ 28% et une croissance de l'Ebitda courant "nettement supérieure" à celle du chiffre d'affaires.

Le groupe a précisé que le carnet de commandes atteignait 1,1 milliard d’euros, en hausse de 52% sur un an.

(Redigé par Elena Smirnova, Hugo Lhomedet et Jakob Van Calster, édité par)

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