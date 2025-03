Exail Technologies: EBITDA courant en hausse de 13% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Exail Technologies publie un résultat net consolidé de -5 millions d'euros au titre de 2024, contre +14 millions l'année précédente, mais un EBITDA courant en croissance de 13% à 74 millions, soit une marge stable à 20%.



Pour rappel, la société de systèmes de navigation et de robotique autonome a réalisé un chiffre d'affaires annuel en croissance de 16% à 373 millions d'euros, et a engrangé des prises de commandes en augmentation de 39% à 451 millions.



'Sur fond de tendances de marchés porteuses, notamment dans le secteur de la défense (60% des prises de commandes), les équipes du groupe ont démontré leur maîtrise d'exécution dans un environnement de forte croissance', souligne-t-il.



Fort d'un carnet de commandes de 708 millions d'euros à fin 2024 et d'un succès commercial majeur début 2025, Exail vise une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus pour l'année 2025.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 33,3000 EUR Euronext Paris -0,30%