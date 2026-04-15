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Exail Technologies dévoile un bond de 40% de son chiffre d'affaires
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:23

Le spécialiste de la haute technologie civile et militaire, Exail Technologies, a publié un chiffre d'affaires en forte hausse de 40% pour le premier trimestre 2026. Porté par une conjoncture géopolitique qui place la robotique sous-marine et la navigation souveraine au premier plan, le groupe récolte les fruits de ses investissements industriels.

Le début d'exercice d'Exail Technologies a été marqué par une accélération opérationnelle majeure. Le segment stratégique Navigation & Robotique maritime a vu ses revenus bondir de 51% sur le trimestre. Cette performance est la concrétisation directe du carnet de commandes record accumulé en 2025 (844 millions d'euros), conjuguée à la montée en puissance des capacités de production des usines du groupe.

Un record historique pour les systèmes de navigation

Si les prises de commandes globales s'élèvent à 112 millions d'euros sur le trimestre - un chiffre en repli facial dû à un effet de base exceptionnel (un contrat de 400 millions d'euros signé en février 2025) - la dynamique sous-jacente reste extrêmement robuste. Hors cet élément, la croissance organique des commandes avoisine les 30%.

Le pôle Navigation réalise d'ailleurs le meilleur trimestre de son histoire avec environ 60 millions d'euros de nouvelles commandes ( 40%). Un succès qui s'explique par deux facteurs clés : la souveraineté technologique avec une volonté marquée des clients internationaux de diversifier leurs sources d'approvisionnement pour réduire leur dépendance aux acteurs américains et la percée en Europe du Nord avec le groupe qui a notamment évincé des concurrents pour équiper des sous-marins et des véhicules blindés terrestres avec ses centrales inertielles de haute précision.

Robotique et enjeux sous-marins critiques

Le segment de la robotique maritime (25 millions d'euros de commandes) continue de séduire le secteur civil. Le nouveau drone de surface transocéanique, le DriX O-16, a été adopté par un géant des infrastructures numériques pour la surveillance des câbles sous-marins.
Dans un contexte de menaces hybrides et de vulnérabilité des systèmes GPS, Exail se positionne comme un acteur incontournable de la protection des infrastructures critiques. Malgré l'absence de contrats majeurs en lutte contre les mines ce trimestre - liée au calendrier des appels d'offres - le groupe a confirmé sa trajectoire ascendante.

Photonique en plein essor

Enfin, au sein du pôle Technologies avancées (27 millions d'euros), la branche Photonique et Optique se distingue avec des ventes qui ont plus que doublé en un an. Ce dynamisme compense largement le ralentissement cyclique du secteur aéronautique, permettant à Exail Technologies d'aborder le reste de l'année 2026 avec une visibilité optimale.

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EXAIL TECHNOLOGIES
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