Exail Technologies: contrat avec la marine indonésienne information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Au terme d'un appel d'offres international, Exail Technologies indique avoir été sélectionné par la marine indonésienne pour fournir plusieurs systèmes robotisés dans le cadre de son programme de lutte contre les mines sous-marines.



Cette marine s'équipera ainsi d'une solution de dernière génération composée de drones de surfaces et de drones sous-marins du système UMIS, dans le cadre de ce programme 'de taille très significative' qui devrait s'étaler sur trois années.



Ce contrat comprend la livraison de plusieurs systèmes de drones autonomes qui seront déployés depuis deux navires de lutte contre les mines de nouvelle génération, le KRI Pulau Fani et le KRI Pulau Fanildo, opérationnels depuis 2023.



Le système proposé par Exail comprend quatre drones de surfaces USV Inspector 90, des systèmes LARS (Launch and Recovery System), des drones sous-marins SEASCAN, des drones sous-marins consommables K-STER et le software UMISOFT.





