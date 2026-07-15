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Exail Technologies-Contrat auprès d'une marine européenne
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 18:17

Exail Technologies EXA.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT POUR TROIS SYSTÈMES LÉGERS DE LUTTE CONTRE LES MINES AUPRÈS D'UNE MARINE EUROPÉENNE

Texte original nACT99303 Pour plus de détails, cliquez sur EXA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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