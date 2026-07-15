Exail Technologies-Contrat auprès d'une marine européenne

Exail Technologies EXA.PA :
* REMPORTE UN CONTRAT POUR TROIS SYSTÈMES LÉGERS DE LUTTE CONTRE LES MINES AUPRÈS D'UNE MARINE EUROPÉENNE
Texte original nACT99303 Pour plus de détails, cliquez sur EXA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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* REMPORTE UN CONTRAT POUR TROIS SYSTÈMES LÉGERS DE LUTTE CONTRE LES MINES AUPRÈS D'UNE MARINE EUROPÉENNE
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L'action SpaceX s'échange mercredi pour la première fois en deçà de 135 dollars, le prix fixé pour son arrivée à Wall Street, le fort engouement n'ayant tenu qu'un mois. Vers 17H00 GMT, dans un marché sans grand élan, le titre de la société aérospatiale cédait ... Lire la suite
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