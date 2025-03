Exail Technologies: changement de secteur ICB information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Exail Technologies fait part du changement de secteur de son titre au sein de la classification ICB (Industry Classification Benchmark), utilisée par Euronext pour identifier les sociétés dont les actions sont cotées sur ses marchés, changement qui sera effectif à partir du 24 mars.



L'ancienne classification 'Machinery : Industrial ' n'était plus adéquate depuis le recentrage du groupe vers les activités de la robotique autonome et des systèmes de navigation. La nouvelle classification dans le sous-secteur Défense (code 50201020) reflète ainsi de manière plus pertinente sa dynamique actuelle.



Géré par le FTSE Group et utilisé par de nombreuses places boursières dont Euronext, le système ICB catégorise plus de 70.000 entreprises et 75.000 titres dans le monde entier, ce qui permet de les comparer à travers quatre niveaux de classification.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 34,7500 EUR Euronext Paris +4,35%