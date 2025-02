Exail Technologies: CA augmenté de 17% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Exail Technologies affiche pour son quatrième trimestre 2024 un chiffre d'affaires augmenté de 17% à 122 millions d'euros, lui permettant de réaliser une croissance de 16% à 373 millions en 2024, conformément à son objectif d'une croissance à deux chiffres.



Sur le plan commercial, la société de systèmes de navigation et de robotique autonome a engrangé 145 millions d'euros de prises de commandes, portant leur total annuel à 451 millions, soit une augmentation de près de 40%.



Fort de ses succès commerciaux en 2024, d'un carnet de commandes à 708 millions d'euros à fin 2024 et d'un succès commercial majeur au début 2025, Exail Technologies se donne à nouveau comme objectif une croissance des revenus à deux chiffres en 2025.





