 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exail Technologies améliore sa rentabilité en 2025
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 07:58

Exail Technologies publie un résultat net de 5,9 MEUR au titre de 2025, contre une perte de -5 MEUR en 2024, avec une croissance de l'EBITDA courant de 40% à 103 MEUR, plus rapide que celle des revenus, permettant une amélioration de la marge correspondante de 2 points à 22%.

L'accroissement de la profitabilité a été marqué au 2e semestre 2025, avec une marge d'EBITDA courant de 23%, en amélioration de 2,4 points par rapport au 2e semestre 2024 et de 3 points par rapport au 1er semestre 2025.

À 479 MEUR, les revenus annuels ont progressé de 28%, le segment Navigation & Robotique maritime, qui représente près de 80% des revenus totaux, ayant été le principal contributeur de cette croissance avec une hausse de 29%.

Le groupe revendique aussi des prises de commandes record en croissance de 87% à 844 MEUR, portant son carnet de commandes à 1 074 MEUR et sécurisant déjà une part importante de la croissance soutenue attendue pour les prochaines années.

Dans un contexte jugé toujours très porteur, Exail Technologies se fixe pour 2026, pour la troisième fois consécutive, un objectif de croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.

Valeurs associées

EXAIL TECH
135,600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une boule de feu sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a touché un bâtiment du quartier de Bachoura à Beyrouth, le 18 mars 2026 au Liban ( AFP / FADEL itani )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 18.03.2026 08:55 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 19e jour mercredi: . Plusieurs explosions à Erbil Au moins quatre fortes explosions ont été entendues mercredi à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, selon des journalistes ... Lire la suite

  • Michèle Picard, l'actuelle maire sortante de Vénissieux, le 9 mars 2015, à Vénissieux, dans le Rhône ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    Vénissieux, bastion communiste dans le viseur de LFI
    information fournie par AFP 18.03.2026 08:54 

    À Vénissieux, entre le chantier de la nouvelle ligne de tramway et les immeubles flambants neufs, seule une cheminée d'usine en briques se détache dans le ciel voilé, vestige du passé ouvrier d'une ville où l'on a "toujours voté communiste". Dernier bastion rouge ... Lire la suite

  • Technip Energies Malaisie Rapid (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies investit dans le projet DEZiR de Verso Energy
    information fournie par Zonebourse 18.03.2026 08:48 

    Technip Energies a signé un accord avec Verso Energy en vue d'acquérir une participation minoritaire dans le projet DEZiR, une usine de carburant de synthèse pour l'aviation ("eSAF") située à Rouen, en France. Cet investissement témoigne du soutien de Technip Energies ... Lire la suite

  • IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth
    IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth
    information fournie par Boursorama 18.03.2026 08:36 

    Créée il y a cinq ans, IEVA Group se présente comme le spécialiste de la beauté et du bien-être personnalisés. La société dégage un chiffre d'affaires de 43,4 millions d'euros en 2025 avec une croissance moyenne de 70% par an sur la période. Sur le plateau de Ca ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank