Exail Technologies améliore sa rentabilité en 2025
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 07:58
L'accroissement de la profitabilité a été marqué au 2e semestre 2025, avec une marge d'EBITDA courant de 23%, en amélioration de 2,4 points par rapport au 2e semestre 2024 et de 3 points par rapport au 1er semestre 2025.
À 479 MEUR, les revenus annuels ont progressé de 28%, le segment Navigation & Robotique maritime, qui représente près de 80% des revenus totaux, ayant été le principal contributeur de cette croissance avec une hausse de 29%.
Le groupe revendique aussi des prises de commandes record en croissance de 87% à 844 MEUR, portant son carnet de commandes à 1 074 MEUR et sécurisant déjà une part importante de la croissance soutenue attendue pour les prochaines années.
Dans un contexte jugé toujours très porteur, Exail Technologies se fixe pour 2026, pour la troisième fois consécutive, un objectif de croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.
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