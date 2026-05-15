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Exail Technologies
information fournie par AOF 15/05/2026 à 08:18

(Zonebourse.com) - Exail Technologies annonce la cession de son activité automation à son dirigeant actuel, avec une réalisation effective dès le mois de mai 2026, dans l'objectif de simplifier son portefeuille d'activités et d'améliorer la rentabilité du groupe.

Spécialisée dans la conception, l'intégration et l'optimisation de lignes d'assemblage, en particulier auprès des grands avionneurs, elle compte 16 collaborateurs et avait généré 13 MEUR de chiffre d'affaires en 2025.

Cette activité présente des synergies limitées avec les activités principales du groupe, et porte des risques spécifiques liés à la nature et à la cyclicité des projets industriels dans l'aéronautique.

Après plusieurs années de contributions négatives aux résultats du groupe, Exail Automation est revenue proche du point d'équilibre en 2025. Dans ce contexte, l'impact de cette cession sur la trésorerie du groupe n'est pas significatif.

Cette cession, présentée en amont aux collaborateurs concernés, a reçu un avis favorable des représentants des salariés. La reprise par le dirigeant actuel garantit la continuité des projets en cours et crée des conditions favorables à son développement.

Cette opération contribue ainsi à améliorer le profil de rentabilité du segment technologies avancées du groupe, tout en permettant à Exail Technologies de concentrer ses ressources sur ses activités les plus stratégiques.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 08:18:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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