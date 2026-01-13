 Aller au contenu principal
Exail Techno, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du mardi 13 janvier 2026
information fournie par AOF 13/01/2026 à 11:59

(AOF) - Exail Technologies (-6,96%, à 104,20 euros)

La société a annoncé le succès de son offre complémentaire d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) d'un montant nominal de 200 millions d'euros. Le titre Exail Technologies en profite également pour marquer une pause et consolider après avoir déjà bondi de 37,42% depuis le 1er janvier.

En savoir plus sur Exail Technologies

Points clés

- Spécialiste dans les technologies de robotique marine (drones) et de navigation, et les technologies avancées dans l’aérospatiale et le photonique, né en 2022 de la fusion de ECA Group et iXBlue ;

- Chiffre d’affaires de 373 M€ réalisé à 75% à l’export, dont 48% vers l’Europe ;

- Activité portée par la défense (56% des revenus) et répartie entre navigation et robotique marine pour 77% et les technologies avancées ;

- Ambition : élargir une offre unique de composants et systèmes complexes, garantir la sécurité et la souveraineté des activités des clients via la maîtrise de la chaîne de valeur ;

- Capital détenu à 43,9% (61,35% des droits de vote) par la holding de la famille Gorgé, Raphaël Gorgé présidant le conseil de 6 administrateurs, Benjamin Revcolevschi étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- forte croissance des flottes de drones,

- leadership mondial dans les marchés de pointe : drones de chasse aux mines, centrales inertielles, positionnements acoustiques,

- travail sur la dette facilité par la maîtrise des besoins en fonds de roulement et, en septembre, le lancement de 300 M€ d’obligations convertibles,

- innovation intégrée au modèle d’affaires, 10 % des revenus lui étant consacrés :

- portefeuille de145 familles de brevets,

- fortes ambitions pour les drones de connaissance et surveillance des zones marines sensibles ou MDA,

- Visibilité avec un carnet de commandes, d’un montant record de 1,1 Md€ au 1er semestre, tiré par les ventes de drone de surface contre les mines sous-marines ;

- Bilan en voie de désendettement avec des capitaux propres de 113 M€ et, à fin juin, une dette nette ramenée à 221 M€

Défis

- Impact limité des droits de douane américains ;

- Sensibilité boursière à l’obtention de grands contrats ;

-Après un gain de 35 % des ventes et de 45 % de l’excédent brut d’exploitation à fin juin, objectifs 2025 d’une croissance à 2 chiffres pour les revenus et supérieure pour l’excédent brut d’exploitation ;

- Absence de dividende en 2024, priorité étant donnée aux investissements de croissance et au désendettement.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
104,2000 EUR Euronext Paris -6,96%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/01/2026 à 11:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

