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Exail signe son retour à la rentabilité en 2025, le titre poursuit son ascension
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 09:49

Le groupe affiche en 2025 une nette amélioration de ses résultats, portée par une forte croissance de l'activité et une meilleure maîtrise opérationnelle. La génération de trésorerie dépasse les 100 MEUR. Le titre gagne près de 4% à Paris et signe impressionnante progression, de l'ordre de 72%, depuis le début de l'année.

Exail Technologies enregistre en 2025 un résultat net consolidé publié de 6 MEUR, inférieur aux consensus (14,7 MEUR) mais loin de la perte de 5 MEUR enregistrée un an plus tôt. Le groupe signe ainsi son retour à la rentabilité, dans un contexte de forte progression de l'activité et de la profitabilité opérationnelle.

Le chiffre d'affaires atteint 479 MEUR (en ligne avec le consensus de 478 MEUR), en croissance de 28% sur un an, porté principalement par le segment Navigation & Robotique maritime, qui représente près de 80% des revenus. Cette dynamique repose notamment sur la montée en puissance des systèmes de drones de lutte contre les mines et sur la forte progression des systèmes de navigation.

L'EBITDA courant (indicateur alternatif de performance) s'établit à 103 MEUR (consensus : 104 MEUR), en hausse de 40%, avec une amélioration de la marge à 22% sur l'année, et même 23% au second semestre. La croissance de la rentabilité dépasse ainsi celle des revenus, traduisant des effets d'échelle favorables et un mix produit plus contributif.

Le résultat d'exploitation ressort à 71 MEUR (consensus : 72,4 MEUR), en progression de 55%, tandis que le résultat opérationnel publié atteint 32 MEUR, en hausse de 75%, après prise en compte d'éléments non courants majoritairement sans impact de trésorerie.

Sur le plan commercial, les prises de commandes atteignent un niveau record de 844 MEUR, en croissance de 87%, portant le carnet de commandes à 1,1 MdEUR ( 52%), offrant une bonne visibilité sur l'activité future.

Pour 2026, le groupe anticipe un environnement toujours porteur et vise, pour la troisième année consécutive, une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres ainsi qu'une progression de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus. La société confirme également son objectif de marge d'EBITDA courant de 25% à terme, à mesure que les programmes de robotique entreront en phase de production.

Des analyses positives sur le titre

Réagissant à cette publication, Julien Thomas, analyste chez TP Icap évoque une publication et une guidance globalement conformes aux attentes. "Nos questions porteront sur les perspectives commerciales du groupe ainsi que sur le planning d'investissement", indique-t-il. Le broker maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours inchangé de 128 euros.

De son côté, ODDO BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 125 euros.
Le bureau d'études met en avant une performance opérationnelle 2025 solide, avec un EBITDA en hausse de 40% et un free cash-flow nettement supérieur aux attentes, malgré le résultat net inférieur aux attentes.

Selon le broker, la dynamique reste toutefois bien orientée grâce à un carnet de commandes en forte progression ( 88%) et des perspectives de croissance à deux chiffres en 2026, avec un effet de levier attendu sur les marges.

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EXAIL TECH
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