Exail fait état d'un CA en hausse de 21% au T3 et confirme ses objectifs

Exail Technologies EXA.PA a annoncé mercredi une croissance organique de son chiffre d'affaires de 21% au T3, atteignant une valeur de 121 millions d'euros, et confirmé "son objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires en 2026 ainsi qu’une progression de l’EBITDA courant supérieure à celle des revenus."
Le groupe spécialisé dans la robotique maritime et les systèmes de navigation publie dans un communiqué un chiffre d'affaires de 396 millions d'euros (en hausse de 25%) sur les neufs premiers mois de l'année.
Le carnet de commandes d'Exail s'élève à 1,001 milliard d'euros au troisième trimestre 2026, et les prises de commandes du groupe représentent 325 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année.
(Rédigé par Matthieu Huchet)
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