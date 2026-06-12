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Exail : dévisse de -20% vers 94,6E, perte hebdo voisine de -30%
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 11:04

Exail dévisse de -20% vers 94,6E, suite à l'annonce la sortie d'ICG de son capita : le titre affiche désormais une perte hebdo voisine de -30% (le titre ayant déjà perdu plus de 10% au cours des 4 séances précédentes).

Avec la cassure du plancher des 99,3E du 26 janvier, Exail semble bien parti pour s'en aller combler l'énorme "gap" haussier des 85,1E du 2 janvier

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