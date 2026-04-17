Exail cède 8% après une annonce de Trump sur le détroit d'Ormuz
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 17:09
Exail Technologies recule de 8% à Paris, pénalisé par une annonce de Donald Trump affirmant que l'Iran "avec l'aide des Etats-Unis, a retiré, ou est en train de retirer, toutes les mines marines" du détroit d'Ormuz, dans le cadre de sa réouverture imminente.
Le titre avait progressé de 8,5% au cours du mois, recherché par les investisseurs qui espéraient bien qu'Exail et ses technologies de détection sous-marine soient sollicités afin de détecter et identifier les mines placées dans le passage. L'annonce de Donald Trump met donc à mal ce scénario.
D'après nos données, Exail Technologies fait d'ailleurs partie des cinq valeurs françaises les plus vendues à découvert, avec une jauge estimée à 8,21% du capital en ce qui concerne le poids visible, c'est-à-dire les fonds vendeurs qui détiennent 0,5% ou plus de positions à la baisse. Sept fonds sont identifiés, dont le plus gros est Qube Research, à hauteur de 1,84%.
Valeurs associées
|120,600 EUR
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