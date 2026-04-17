 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exail cède 8% après une annonce de Trump sur le détroit d'Ormuz
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 17:09

Le titre est pénalisé par les déclarations de Donald Trump sur le retrait en cours des mines marines dans le détroit d'Ormuz, réduisant les anticipations d'un recours aux technologies du groupe. Après un rallye de 8,5% sur un mois, la valeur est désormais ciblée par les vendeurs à découvert.

Exail Technologies recule de 8% à Paris, pénalisé par une annonce de Donald Trump affirmant que l'Iran "avec l'aide des Etats-Unis, a retiré, ou est en train de retirer, toutes les mines marines" du détroit d'Ormuz, dans le cadre de sa réouverture imminente.

Le titre avait progressé de 8,5% au cours du mois, recherché par les investisseurs qui espéraient bien qu'Exail et ses technologies de détection sous-marine soient sollicités afin de détecter et identifier les mines placées dans le passage. L'annonce de Donald Trump met donc à mal ce scénario.

D'après nos données, Exail Technologies fait d'ailleurs partie des cinq valeurs françaises les plus vendues à découvert, avec une jauge estimée à 8,21% du capital en ce qui concerne le poids visible, c'est-à-dire les fonds vendeurs qui détiennent 0,5% ou plus de positions à la baisse. Sept fonds sont identifiés, dont le plus gros est Qube Research, à hauteur de 1,84%.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
120,600 EUR Euronext Paris -8,77%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank