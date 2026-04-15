Exail anticipe une croissance moins importante au T2 après "un excellent début d'exercice"

Exail Technologies EXA.PA a averti mercredi que la croissance du deuxième trimestre de son exercice 2026 devrait être moins importante que la croissance enregistrée sur la même période l'année précédente, le groupe indiquant que la croissance du premier trimestre ne devrait pas être extrapolée à l'ensemble de l'année.

Sur les trois premiers mois de son exercice fiscal 2026, le fabricant français de drones sous-marins affiche une croissance de 40% de son chiffre d'affaires, principalement tirée par le segment stratégique Navigation & Robotique maritime.

Sur la période, les prises de commandes atteignent 112 millions d'euros.

"Les récents développements géopolitiques au Moyen-Orient ont renforcé la prise de conscience mondiale des enjeux liés à la guerre des mines, à la vulnérabilité des systèmes GPS et à la montée des menaces hybrides, autant de domaines au cœur du positionnement technologique du groupe", déclare le groupe dans un communiqué.

Exail Technologies, qui précise ne pas s'attendre à un effet important des développements géopolitiques récents sur son niveau de revenus en 2026, confirme par ailleurs son objectif de croissance des revenus à deux chiffres en 2026, ainsi qu'une croissance de l'EBITDA supérieure à celle du chiffre d'affaires.

(Rédigé par Etienne Breban)