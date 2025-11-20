 Aller au contenu principal
Exact Sciences progresse grâce à l'accord de rachat de 21 milliards de dollars conclu avec Abbott
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions du fabricant de tests de dépistage du cancer Exact Sciences EXAS.O augmentent de 17,6 % à 101,38 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant d'appareils médicaux Abbott ABT.N a déclaré qu'il allait acquérir EXAS pour environ 21 milliards de dollars, afin de pénétrer le segment à croissance rapide des tests de diagnostic du cancer

** Selon les termes de l'accord, ABT acquerra toutes les actions en circulation d'EXAS pour 105 dollars par action, soit une prime de 21,8 % par rapport au dernier prix de clôture d'EXAS

** L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, EXAS a augmenté de 53,4 %, ABT de 11,5 % depuis le début de l'année

