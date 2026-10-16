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Evotec se reprend, Berenberg reste à conserver
information fournie par AOF 16/10/2026 à 10:59

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(Zonebourse.com) - Evotec ( 0,40%, à 2,538 euros) est en légère hausse à la Bourse de Francfort, après un début de séance dans le rouge. Pourtant, dans une note, Berenberg a indiqué que la société dédiée au développement de médicaments avait dépassé les attentes lors de la publication mardi dernier de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année 2026.

Le groupe allemand de biotechnologie a dévoilé des résultats préliminaires non audités sur ces 9 mois. Sur cette période, la société anticipe un chiffre d'affaires d'environ 465 millions d'euros et un Ebitda ajusté négatif de 42,8 MEUR. Evotec précise que cet écart favorable par rapport au consensus s'explique principalement par le calendrier des estimations des analystes.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026. Il table toujours sur un chiffre d'affaires compris entre 570 et 610 MEUR et sur un Ebitda ajusté négatif de 70 à 105 MEUR.

A taux de change constants, les revenus sont attendus entre 595 et 635 MEUR, tandis que la perte d'Ebitda ajusté devrait se situer entre 60 et 90 MEUR.

Les résultats financiers complets du 3e trimestre et des 9 premiers mois de 2026 seront publiés le 5 novembre prochain.

L'avis de Berenberg

Pour la banque allemande, ces résultats indiquent que les premières mesures d'efficacité du programme baptisé Horizon commencent à porter leurs fruits. Les analystes ajoutent que les revenus, supérieurs aux prévisions, ont été soutenus par une demande solide dans le segment Découverte et Développement Préclinique.

Lors d'échanges avec la direction, Berenberg relève que le directeur général a souligné une amélioration notable de la dynamique sous-jacente du secteur, les financements en capital-risque faisant leur retour vers la recherche clinique de stade précoce.

Autre point d'importance mis en avant par la direction : les améliorations opérationnelles. Les ventes nettes de l'activité de base ont progressé de 28% sur un an, portées à la fois par la reprise cyclique et par une organisation commerciale entièrement remaniée sous la conduite d'un nouveau directeur commercial et d'une force de vente élargie.

La recommandation de Berenberg reste à conserver, avec une cible de cours de 3,60 EUR. Les analystes se justifient en indiquant que "la visibilité à court terme reste faible et la fourchette d'Ebitda ajusté implicite pour le 4e trimestre est importante." Bien que la position de trésorerie nette de l'entreprise soit sécurisée pour 2026 et que la restructuration soit entièrement financée, une exécution opérationnelle fiable au cours des prochains trimestres est nécessaire avant que Berenberg ne redevienne positif sur le titre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 10:59:00.

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