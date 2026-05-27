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Evonik recule malgré un relèvement de son objectif de cours par DZ Bank
information fournie par AOF 27/05/2026 à 14:40

(Zonebourse.com) - Evonik Industries AG (-2,03%, à 16,86 euros) ne profite pas du relèvement de son objectif de cours par DZ Bank qui salue les résultats trimestriels, les objectifs annuels, mais s'inquiète des risques macro-économiques.

Dans une note, la banque allemande est restée à conserver sur l'action du chimiste de spécialité allemand, tout en rehaussant sa cible de cours de 16 à 19 euros.

Les analystes estiment qu'au premier trimestre, Evonik a dépassé les attentes du marché avec un chiffre d'affaires à 3,8 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 475 millions d'euros. Cette bonne dynamique s'explique notamment par un début de reprise de la demande dans les activités à plus forte marge (Specialty Additives et Nutrition & Care), ainsi que par le succès des programmes de réduction des coûts.

En outre, la direction de la société a confirmé ses objectifs financiers annuels. L'Ebitda ajusté est toujours attendu entre 1,7 et 2 milliards d'euros, là où le consensus Vara se situe au milieu de la fourchette à 1,85 milliard d'euros. Une légère hausse des revenus est prévue, portée par la reprise dans les spécialités et les efforts d'efficacité interne. DZ Bank souligne toutefois que la pression concurrentielle continue et l'évolution des prix de la méthionine restent des défis majeurs.

En ce qui concerne la stratégie de portefeuille, sa restructuration est une priorité. Le groupe accélère notamment le processus de vente de son activité de chimie de base afin de se recentrer pleinement sur les spécialités à forte marge. Pour l'allocation du capital, la priorité est donnée aux investissement organiques et au désendettement. La direction a notamment explicitement exclu toute opération de fusions-acquisitions majeure jusqu'en 2027, ce qui souligne une forte discipline financière.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 14:40:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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