Evonik : nous ne sommes pas prêts à négocier l'offre améliorée de BASF

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(Ajout d'une déclaration de la direction et d'informations contextuelles)

Le groupe chimique allemand Evonik EVKn.DE a déclaré vendredi que l'offre de rachat améliorée de BASF BASFn.DE n'était pas suffisante pour entamer des négociations officielles, mais qu'il avait demandé à la direction de l'acquéreur de préciser les raisons de son offre.

« Le directoire reste concentré sur son orientation stratégique et sur la poursuite du développement d’Evonik en tant qu’entreprise indépendante », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La semaine dernière, BASF a présenté une offre de rachat améliorée d’Evonik, d’une valeur de 11,18 milliards d’euros (12,48 milliards de dollars) soit 24 euros par action.

BASF, l’une des plus grandes entreprises chimiques mondiales en termes de chiffre d’affaires, a revu à la hausse son offre la semaine dernière, alors qu’elle s’élevait initialement à 22,15 € par action, offre qu’Evonik avait rejetée en septembre.