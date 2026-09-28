Evonik aurait rejeté la proposition de BASF

(Zonebourse.com) - Selon le Financial Times, Evonik Industries aurait décliné l'offre de 10,3 milliards d'euros de son rival BASF, dans un contexte où les appels à la consolidation se multiplient dans la chimie européenne.

Le média britannique rappelle que BASF a récemment proposé 22,15 euros par action pour acquérir la société Evonik. Cette dernière aurait décliné, estimant que cette proposition était trop faible pour ouvrir les négociations.

L'offre représente une prime de près de 29% par rapport au cours du titre Evonik lundi dernier, avant l'apparition de rumeurs.

A Francfort, le titre Evonik s'affiche en hausse de 0,54%, à 19,48 euros, et celui de BASF cède 0,23%, à 50,31 euros.

En début d'après-midi, DZ Bank donnait son avis et rappelait que pour les actionnaires d'Evonik, cela ouvrait la perspective d'une prime de rachat, tandis qu'en cas d'échec des discussions, un risque de baisse subsiste.

Au niveau stratégique, l'institution financière allemande explique qu'Evonik pourrait renforcer les activités de spécialités chimiques de BASF, mais les questions du financement, des synergies supplémentaires et de la position de RAG-Stiftung (le principal actionnaire d'Evonik) doivent encore être clarifiées.

En attendant, la recommandation de DZ Bank sur Evonik reste à acheter, avec une cible de cours fixée à 22 euros.

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