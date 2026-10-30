Evonik affirme ne pas être disposée à négocier sur la base de l'offre améliorée de BASF

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Le groupe chimique allemand Evonik EVKn.DE a déclaré vendredi que l'offre de rachat améliorée de BASF BASFn.DE ne justifiait pas l'ouverture de négociations officielles, mais qu'il avait demandé à la direction de l'acquéreur de préciser les raisons de son offre.