 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Evonik affirme ne pas être disposée à négocier sur la base de l'offre améliorée de BASF
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:58

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe chimique allemand Evonik EVKn.DE a déclaré vendredi que l'offre de rachat améliorée de BASF BASFn.DE ne justifiait pas l'ouverture de négociations officielles, mais qu'il avait demandé à la direction de l'acquéreur de préciser les raisons de son offre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ASHLAND
74,390 USD NYSE +2,38%
BASF
53,570 EUR XETRA +0,45%
EVONIK INDUSTR
21,000 EUR XETRA -0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,48 -12,39%
Pétrole Brent
117,19 +1,32%
CAC 40
7 991,21 +0,27%
SANOFI
79,95 +4,99%
CREDIT AGRICOLE SA
15,035 -1,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank