Evommune s'effondre après l'échec d'un médicament contre l'eczéma à atteindre l'objectif d'un essai clinique de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Le titre Evommune recule de 16,7 % à 10,89 dollars en pré-ouverture

** Le laboratoire pharmaceutique a annoncé mardi soir qu'il ne poursuivrait pas le développement de son médicament expérimental contre les maladies de la peau, celui-ci n'ayant pas atteint l'objectif principal lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

** Son médicament, l’EVO756, n’a pas montré de variation significative en pourcentage sur une échelle mesurant la gravité de l’eczéma lors des essais menés chez des patients atteints de dermatite atopique (AD)

** La dermatite atopique est une affection cutanée inflammatoire chronique qui se caractérise par l’apparition de plaques cutanées sèches, rouges, prurigineuses et irritées

** La société a déclaré qu’elle continuerait à développer l’EVO756 pour la prévention de la migraine

** RBC déclare: “ L'échec de l'EVO756 dans le traitement de la dermatite atopique est décevant; toutefois, après l'absence de résultats significatifs dans les données sur l'urticaire chronique spontanée, nous estimons que les attentes étaient déjà faibles au départ, et nous avions tablé sur un potentiel relativement limité pour ce médicament en cas de succès ”

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 23,6 % depuis le début de l’année