Evommune s'effondre après l'échec d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un médicament contre les maladies de la peau

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29 juin - ** Le cours de l'action du développeur de médicaments Evommune EVMN.N chute de 32 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de quatre mois, à 17,10 dollars

** La société indique que son comprimé expérimental, l’EVO756, n’a pas permis de réduire les scores d’activité de l’urticaire de manière significativement plus efficace qu’un placebo après 12 semaines, échouant ainsi à atteindre l’objectif principal d’un essai clinique de phase intermédiaire

** La société testait ce médicament chez des patients atteints d’urticaire chronique spontanée modérée à sévère, communément appelée “urticaire chronique”, qui provoque l’apparition récurrente de papules prurigineuses sur la peau pouvant durer des mois, voire des années, et perturber considérablement la vie quotidienne

** Les analystes de RBC Capital Markets ont abaissé l’objectif de cours d’Evommune de 50 $ à 30 $ et ont indiqué que le cabinet d’analyse estimait que “le problème réside davantage dans l’indication que dans le médicament ou son mécanisme d’action”

** L’EVO756 agit en bloquant le récepteur MRGPRX2 présent sur les mastocytes, une voie impliquée dans le déclenchement de l’inflammation et des démangeaisons

** L’essai a recruté 160 patients qui n’avaient pas répondu aux antihistaminiques classiques

** La société indique qu’elle prévoit de poursuivre le développement de l’EVO756 dans le traitement de la dermatite atopique, une forme courante d’eczéma, ainsi que de la migraine

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 47 % depuis le début de l’année