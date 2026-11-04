Evommune obtient une licence pour le médicament contre les maladies auto-immunes d'Hinova dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Evommune EVMN.N a annoncé mercredi avoir acquis les droits d'un traitement expérimental contre les maladies auto-immunes auprès de la société chinoise Hinova Pharmaceuticals 688302.SS , dans le cadre d'un accord pouvant atteindre environ 1,1 milliard de dollars en paiements d'étapes.

Voici quelques détails:

* En vertu de cet accord, Evommune obtiendra les droits hors de la Grande Chine pour développer, fabriquer et commercialiser l’EVO570, un médicament expérimental administré par voie orale conçu pour traiter les maladies auto-immunes en ciblant la VAV1, une protéine impliquée dans l’activation des cellules immunitaires

* Le développeur de médicaments basé en Californie versera à Hinova un paiement initial de 30 millions de dollars, composé de 20 millions de dollars en espèces et de 10 millions de dollars sous forme de bons de souscription préfinancés permettant d’acquérir des actions d’Evommune

* Hinova pourra également percevoir jusqu’à environ 1,1 milliard de dollars de paiements d’étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes futures

* Cet accord élargit le portefeuille de traitements d’Evommune destinés aux maladies inflammatoires chroniques et lui ouvre potentiellement la voie vers le domaine de la recherche en immunologie axé sur la VAV1, une cible émergente pour les maladies auto-immunes

* La société prévoit de lancer en 2027 une étude de phase intermédiaire sur ce médicament dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde

* Basée à Chengdu, Hinova développe des traitements contre le cancer, les maladies auto-immunes et métaboliques, et commercialise déjà un traitement contre le cancer de la prostate en Chine