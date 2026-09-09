Evommune abandonne un médicament contre l'eczéma après l'échec d'un essai clinique ; son cours s'effondre

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Evommune EVMN.N a annoncé mardi qu'elle ne poursuivrait pas le développement de son médicament expérimental destiné au traitement des maladies de la peau, celui-ci n'ayant pas atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire, ce qui a entraîné une chute de 24 % de son cours en bourse après la clôture.

Voici quelques détails

* La société a indiqué que son médicament, l'EVO756, n'avait pas montré de variation significative en pourcentage sur une échelle mesurant la gravité de l'eczéma lors des essais menés chez des patients atteints de dermatite atopique.

* La dermatite atopique est une affection cutanée inflammatoire chronique qui se caractérise par l’apparition de plaques de peau sèches, rouges, prurigineuses et irritées .

* L’essai a recruté 121 adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère sur une période de traitement de 12 semaines, avec un suivi jusqu’à la 14e semaine.

* Evommune a indiqué que le médicament n’avait atteint ni les objectifs principaux ni les objectifs secondaires, quelle que soit la dose étudiée.

* La société a indiqué qu’elle continuerait à développer l’EVO756 pour la prévention de la migraine.

* “L’EVO756 a été globalement bien toléré, avec un profil de sécurité conforme aux études précédentes, ce qui justifie la poursuite de son évaluation dans le cadre de la prophylaxie de la migraine”, a déclaré Eugene Bauer, directeur médical.

* Evommune a indiqué que son bilan financier devrait lui permettre de financer ses activités jusqu’en 2029, ce qui soutiendra l’avancement de son portefeuille de programmes visant à traiter de manière globale les maladies inflammatoires chroniques.