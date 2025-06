Evolutions de la composition des comités du Conseil d’administration

Pau, le 25 juin 2025 - Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN) annonce ce jour une évolution de sa gouvernance, avec la recomposition de ses comités du Conseil d’administration. Cette réorganisation vise à renforcer l’efficacité et la spécialisation des instances en cohérence avec les enjeux stratégiques du Groupe. A compter de ce jour, les comités sont composés comme suit :

Xavier Caïtucoli, nommé Président du Comité Stratégie et RSE

• Monsieur Xavier Caïtucoli, administrateur, devient Président du Comité

• Monsieur Pierre Brossollet, administrateur

• Monsieur Jérôme Gouet, représentant de Renault SAS, administrateur

• Madame Karine Mérère, représentante d’ADEME Investissement, administratrice

Ce comité joue un rôle central dans la définition des grandes orientations stratégiques du Groupe, en intégrant pleinement les dimensions de transition énergétique, d’innovation et de responsabilité sociétale.

Renforcement du rôle du Comité d’Audit

Le Comité d’Audit, désormais renommé Comité d’Audit et Risques, élargit son périmètre en intégrant la supervision des risques, jusqu’alors suivis par le Comité Stratégie.

• Madame Françoise Malrieu, administratrice indépendante, conserve la Présidence du comité

• Monsieur Bruno Gérard, administrateur indépendant

Tous deux disposent d’une solide expertise financière, comptable et dans la gestion des risques assurant une gouvernance renforcée sur l’ensemble de ces sujets.