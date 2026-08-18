Evolution Petroleum en baisse après le lancement d'une offre d'actions pour acquisition

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18 août - ** Les actions de la société énergétique indépendante Evolution Petroleum ( EPM.A ) ont chuté de 11,2 % à 3,40 dollars lors des négociations hors bourse, alors que la société cherche à lever des fonds en vue d’une acquisition ** EPM, dont le siège est à Houston, au Texas, lance une offre publique de vente d'actions ; le montant de l’opération n’a pas été divulgué ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer l'acquisition, pour un montant de 16 millions de dollars, de droits miniers et de redevances sur le pétrole et le gaz naturel situés dans le bassin du Permien , ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le remboursement de la dette au titre de sa ligne de crédit

** Roth Capital est le seul teneur de livre

** Avec environ 35,9 millions d’actions en circulation, la société affiche une capitalisation boursière de près de 140 millions de dollars

** L'action a clôturé en hausse de 0,3 % à 3,83 dollars mardi, soit une progression de 8 % depuis le début de l'année